Навальный сравнил свою жизнь в колонии с сагой "Звездные войны"

Похоже, что Навальный принял правила поведения в колонии и явно болеет за свой отряд Фото: REUTERS

Блогер Алексей Навальный продолжает глумиться над бытом в Исправительной колонией (ИК) №2 Владимирской области, где ему предстоит провести два с лишним года.

Так как в армии Навальный не служил, а про Гулаг и штрафбаты после клеветы на ветерана Игната Артеменко шутить очевидно уже не с руки, сиделец ищет параллели чем-то ему хорошо знакомым - американским фильмом "Звездные войны".

Первые страницы своей "саги про космос" Навальный начал писать еще в следственном изоляторе. И вот Алексея снова потянуло в межгалактическое путешествие.

Он продолжает удивляться утренним обязанностям, которые каждый день приходится выполнять заключенным.

"В 6:00 нас поднимают, в 6:10 зарядка на улице, но до зарядки мы слушаем гимн. Представьте себе, локальная зона вокруг барака. Снег. Мужчины в черных тюремных робах, сапогах и меховых шапках стоят в темноте с руками за спиной, и над всей зоной через репродуктор на высоком столбе раздается: "Славься, Отечество наше свободное". Просто восторг", - делится Навальный в своем Instagram.

Ничего удивительного, ведь в колонии не послушаешь "Радио Свобода" и другие признанные Минюстом иноагентами СМИ. Колония и есть территория Минюста, где осужденным предоставляется только проверенная информация. Ведь сравнить ее в колонии с другими источниками сложно, а критически мыслить там способны не многие.

Еще больше заводит Навального зарядка на плацу: "Второй мой любимый момент происходит очень скоро. Последнее упражнение зарядки. Его теперь с моей подачи все в моем отряде называют "Империя наносит ответный удар". Репродуктор на столбе командует: "Марш на месте. Исходное положение - руки на поясе. Приготовились. С левой ноги. Раз-два-три-четыре». И мужчины в черном с озверелыми лицами маршируют на месте, грохоча сапогами".

Похоже, что Навальный принял правила поведения в колонии и явно болеет за свой отряд. Если так дело и дальше пойдет, то можно ожидать появление в ИК-2 отряда имени "Дарта Вейдера" или "Чубаки". А может сразу того и другого: ведь если есть темные силы зла, то с ними должен кто-то бороться.

А если без шуток, то Навальному приходится совсем не сладко. Он попал в отряд "особо строго содержания", где содержаться залетчики и лица склонные к побегу. Напомним, в колонии №2 Покрова, где отбывают сроки 790 сидельцев лечат "коллективом" на плацу: за любую провинность одного марширует весь отряд. Из 10 отрядов два "особых": один "строго содержания", а один "облегченного". В последнем сидельцы живут, почти как в пионерском лагере - на окнах даже нет решеток. Но Навальному такие условия пока явно не "светят", он признан склонным к бегству или нападению, поскольку написал в соцсетях, будучи в СИЗО (видимо через своих помощников), что подумывает о переделки ложки в "заточку". Таких шуток во ФСИН очень не любят.

Быт в ИК-2 Навальному все больше напоминает фантастику, в которую он погружается с явным удовольствием: "В этот момент я представляю себе, что снимаюсь в русском римейке "Звездных войн", где вместо имперских штурмовиков - зэки в бушлатах и шапках-ушанках. У них в зубах сигареты. Вместо лазерных винтовок - железные ломы".

Навальный по сути описывает свою защитную реакцию на окружающую действительность. Она похожа на блок, который "берлинскому пациенту" могли посоветовать ставить психологи в Германии. Впрочем, все это предусмотрено в российской колонии: от однообразных будней сидельцы всегда могут отвлечься работой, кружками, конкурсами, учебой. Но если Навальному будет удобно прикидываться штурмовиком или принцессой Леей, никто его отговаривать не будет. Главное, чтобы он полностью не потерял связи с действительностью. В этом случае его могут положить в лазарет на освидетельствование.

Да, это вам не Эдуард Лимонов из колонии со своей изысканной прозой. Вряд рассказики Алексея когда-нибудь станут частью новой космической саги. Но похоже, что Навальный не позволит о себе так быстро забыть, как бы этого всем хотелось. По крайней мере тем, кому "Звездные войны" просто сравнивать не с чем.

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