Анекдоты: Межсезонье у травматологов - это когда сноубордисты уже закончились, а мотоциклисты еще не начались

Россиянин, помни! Заботясь о своем здоровье, ты ставишь в затруднительное положение Пенсионный фонд.

* * *

Сегодня прочитал советы о том, как выжить в кризис: пересесть с личного транспорта на общественный, обедать не в кафе, а в контейнере приносить еду на работу, продукты покупать по акции, одежду на распродажах, в кино ходить не чаще одного раза в месяц...

У меня один вопрос! А если я и до кризиса так жил, что делать?

* * *

Муж - жене:

- Слушай... Завтра будет свадьба моего лучшего друга с этой... как ее... Джулией Робертс...

- Какого еще друга? Ты что, раньше мне сказать не мог? Что я надену? Мне надеть нечего! И подарок! Где мы будем подарок искать?

- Ну ты дура! Это кино такое - «Свадьба моего лучшего друга». Какая ты темная, некультурная...

- Ты бы молчал лучше про культуру. Когда я тебе прошлый раз сказала, что пойдем на «Лебединое озеро», кто с удочками поперся?

* * *

- Хватит называть меня малолетним дебилом, я уже просто дебил!

* * *

Жена, сердито:

- Я читаю Евангелие. Ты можешь мне не мешать?

Муж, мстительным шепотом:

- Убийца - Понтий Пилат…

* * *

В администрации Ухрюпинска выкинули старую мебель, и бомжи вступили в борьбу за кресло главы администрации.

* * *

Разводятся муж и жена:

- Какая причина вашего развода?

- Бытовое насилие.

- И кто кого бьет?

- Когда как.

* * *

Сидит муж за компом в интернете, увлеченно играет в танчики. Вдруг слышит приглушенный голос жены:

- Нет, нет, милый, сегодня не могу, давай встретимся завтра.

Тут же вбегает в комнату жены:

- Ты с кем по телефону говорила?!

- Ни с кем. Я читаю женский журнал, статья интересная, в ней 50 фраз которые надо громко прочитать в слух, типа: «Дорогой, выкинь, пожалуйста, мусор», «Когда ты наконец прибьешь полочку?» И здесь же говорится, что занятый своим делом муж услышит лишь сказанную полушепотом пятьдесят первую. И гляди-ка, не врут!

* * *

- У меня друзья - идиоты. Представляешь, вчера всему списку скопом разослал со смартфона эсэмэску:

«Не могу найти свой телефон, позвони на него». Почти все отзвонились!

- А телефон-то нашел?