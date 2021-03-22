Студенты громят бары и отрываются без масок: власти Майами-Бич ввели комендантский час и вывели на улицу полицию

Bласти решили привлечь полицию к восстановлению порядка, введя заодно в городе комендантский час с 8 вечера Фото: REUTERS

Настоящему студенту эпидемия не помеха! Видимо так же думают десятки тысяч молодых парней и девчонок, заполонивших пляжи и улицы главного курорта солнечной Флориды под названием Майами-Бич, приехавшие сюда на весенние каникулы. Эта пора считается у молодежи временем отрыва, безудержного веселья и лучшим моментом, чтобы оставить себе впечатления, которые «приятно вспомнить, но стыдно рассказать».

Вся атмосфера весенних каникул во Флориде напоминает настоящую оргию - полуголые девицы, танцующие перед толпами мужиков, огромные многолитровые пакеты и бочонки с пивом, ящики с виски и ромом и, конечно, танцы. В современных условиях коронавируса подобное поведение вызывает у властей «аллергическую реакцию». Но студентов так просто не остановишь! Если уже молодежь приехала развлекаться, то даже самые жесткие меры будут бесполезны.

Вся атмосфера весенних каникул во Флориде напоминает настоящую оргию Фото: REUTERS

Сам мэр Майами-Бич Дэн Гелберт признал:

- Такое количество народа превышает наши возможности по их контролю.

Действительно, пока справляться с толпами отдыхающих администрации удается только с помощью слезоточивого газа и то не всегда.

В результате власти решили привлечь полицию к восстановлению порядка, введя заодно в городе комендантский час с 8 вечера. В прошедшие выходные стражи порядка провели облавы на нарушителей спокойствия, задержав больше тысячи человек. Причем многие были арестованы не просто за игнорирование масочного режима, а за драки и погромы, которые нередко сопровождают буйное веселье. В некоторых районах города полицейским пришлось просто объявить блокаду, перекрыв мосты, соединяющие островную часть Майами-Бич с материком.

Многие местные жители поддерживают решение городских властей ограничить этот «праздники жизни». Несмотря на то, что туристы традиционно приносят городской казней очень хороший доход, обитатели были поражены непотребством студенческого братства, которое в прошлый четверг устроили бойню на складных стульях в одном из городских районов.

Туристы не соблюдают социальную дистанцию и обвиняют правоохранителей в агрессивном поведении Фото: REUTERS

Сами отдыхающие винят в своем агрессивном поведении правоохранителей, ведь из-за раннего закрытия питейных заведений и закусочных, студентам негде посидеть, поэтому они и идут раздраженные и агрессивные на улицу. А вот если бы открыли бар…. Все было бы по-другому!

Кстати, городские власти вот уже несколько лет вынашивают идею хоть как-то организовать мероприятия для отдыхающих студентов, чтобы попытаться превратить вакханалию в некое подобие пионерского лагеря с конкурсами и танцами, и как раз в этом году хотел попробовать впервые сделать что-то подобное. Однако из-за эпидемии коронавируса эту «анимацию» сочли неуместной, о чем, видимо, уже успели пожалеть.

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