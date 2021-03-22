Шойгу вручили китайский иероглиф, который символизирует счастье

Министру вручили картину с китайским иероглифом, который символизирует счастье Фото: Министерство обороны РФ

В понедельник, 22 марта, министр обороны Сергей Шойгу посетил полигон 55-й мотострелковой (горной) бригады Караа-Хаак, где заслушал доклад командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина о боевой подготовке подразделений.

Министру продемонстрировали тренировку по ведению боевых действий в городе, работу снайперских пар из различных видов винтовок, применение стоящих на вооружении бригады бронеавтомобилей "Тигр" и минометов. Шойгу побывал на месте строительства нового учебного тактического поля на полигоне и комплекса горной подготовки со скалодромом. А еще лично проверил казармы, а также новый медицинский центр соединения и узел связи, которые начнут работу в ближайшее время.

- Весь личный контрактный состав 55-й мотострелковой (горной) бригады, дислоцированной в Кызыле, должен быть обеспечен жильем до конца года, - отдал распоряжение Сергей Шойгу.

Ранее на территории военного городка бригады были построены пять жилых домов для военных на 480 квартир, пять двухэтажных коттеджей, а также новый детский сад на 200 мест.

Замминистра обороны Тимур Иванов отметил, что всех военнослужащих заселят до конца лета. После этого министр проверил организацию учебного процесса в Президентском кадетском училище в Тыве. Глава военного ведомства посетил художественный класс, где оставил учащимся свой набросок карандашом.

Во время концерта, который кадеты устроили в честь визита министра, один из учащихся вручил министру картину с китайским иероглифом, который символизирует счастье.

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