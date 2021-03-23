Вопрос дня: Чего нам не хватает для счастья?

Вопрос дня: А чего нам не хватает для счастья? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, бывший заместитель генсекретаря ООН:

- У нас процент бюджетных расходов на социалку невелик. А у счастливых стран наибольшее влияние государства - в социальной сфере. Людям даются социальные гарантии в здравоохранении, образовании, науке. Такой западноевропейский вариант социализма, что было у нас в СССР. За это они платят большие налоги. Но люди чувствуют себя защищенными и уверенными.

Сергей МИГИЦКО, народный артист России, фанат «Зенита»:

- Для счастья иногда нам просто недостает чувства юмора, а еще точности при исполнении пенальти.

Герман СТЕРЛИГОВ, крестьянин:

- Для полного счастья нам не хватает полного отключения электричества. Не то чтобы сразу счастье наступит, но жизнь начнет налаживаться. Люди начнут приходить в себя. И бабы, и мужики. Женщины станут опять обнимать колени своих мужчин. А мужчины воспитывать своих детей. Нам и нужны такие формулы - идеалистические, а на хрена нам порочные? Вот финны - обычные безбожные дебилы. Такие же, как нынешние русские. В согласии с природой и лоси с рыбой живут. Но это безбожная скотина. Богатый может быть дебилом, а бедный - наоборот.

Павел ГЛОБА, астролог:

- Для нас, русских, счастье - это много чего. Как для старухи из сказки Пушкина про Золотую Рыбку, когда у старухи постоянно растущие запросы. Мы не умеем довольствоваться тем, что есть у нас. И потому счастье вечно ускользает. Наше счастье - это вечный поиск его. Мы в каком-то смысле счастливее других потому, что мы в постоянном движении.

Павел МАЙКОВ, актер, певец и музыкант:

- Счастливы ли русские люди - вопрос сложный. Что нам для счастья не хватает? Изжить в себе рабское сознание. Если в советское время хотя бы идеология была, то сейчас - схватить побольше бабла и убежать. Пока не изживем ханжество и рабство, счастья не будет.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Метеобюро Москвы:

- В каждом возрасте - свои критерии счастья. Я жизнь прожила и могу судить об этом. Главное, чтобы рядом были близкие люди и чтобы они были здоровы, живы.

Анатолий БЫШОВЕЦ, заслуженный тренер СССР по футболу:

- Можно быть сытым, одетым, иметь работу - и ты счастливый человек, по оценке Сталина. А еще хочется быть свободным. В плане права на выбор. Например, профессии. В советское время, оканчивая вуз или училище, мы знали, что работа у нас будет обязательно. Отработал обязательные три года - и у тебя было право выбирать, куда ты пойдешь, чтобы быть полезным. И счастливым.

Леонид, читатель сайта KP.RU:

- Для счастья не хватает здоровья маме и денег папе.

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