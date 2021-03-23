Ланкийская пленница: Как я в пандемию коронавируса почти на год застряла на Шри-Ланке

В двухнедельный отпуск на Шри-Ланку я прилетела в марте прошлого года. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Когда пандемия коронавируса только начиналась, многие туристы попали в ловушку. Границы между странами начали закрываться настолько быстро, что тысячи россиян не успели вернуться домой. Рейсы отменяли один за другим. Толпы соотечественников не могли вылететь из Индии, Таиланда, Индонезии, Испании, Великобритании, Чили, Перу и других стран. Насколько времени затянется пандемия и как долго им придется жить в чужой стране, люди не знали. Кому-то из туристов повезло – их вывезли на родину специальными рейсами – кого-то сразу, кого-то через несколько месяцев с момента прекращения международного авиасообщения. Другим пришлось оставаться на чужбине вплоть до открытия границ. Ситуации у всех были разные. У кого-то не было сбережений оплатить билеты на вывозные рейсы, и люди ждали, когда авиакомпании вернут им деньги за отмененные рейсы, которыми они изначально планировали вернуться домой. Другие и рады были заплатить, но вывозные борта в некоторые страны отправляли не часто, вывезти всех желающих сразу у властей не было возможности.

В числе туристов, застрявших во время пандемии заграницей, оказалась и корреспондент «Комсомолки» Анастасия Курдюкова.

Многие туристы остались жить за рубежом до открытия границ. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ПОТЕРЯЛА ПАСПОРТ

На Шри-Ланку в двухнедельный отпуск я прилетела в марте прошлого года. Тогда я и представить не могла, что пробуду здесь намного дольше, и уж никак не ожидала, что остров станет мне вторым домом.

Путевку я купила еще до начала пандемии. На момент моего отлета из Москвы Шри-Ланка выглядела одним из самых безопасных уголков на свете. Когда в Китае, Европе, США уже бушевала «чума 2020 года» - здесь ковидников не было. Туроператоры возвращали деньги или переносили выезд на другую дату лишь в том случае, если в стране, куда ты собирался, была неблагоприятная эпидобстановка. Шри-Ланка в это число не входила.

Приключения начались сразу, как только мы с подругой приземлились в крупнейшем городе острова – Коломбо. В аэропорту я потеряла паспорт. Вернее, мне его не вернула девушка, оформлявшая сим-карты. После долгого перелета я была рассеянной, и забыла проверить, положила ли документ в сумку. О пропаже паспорта узнала на полпути к Унаватуне, где был забронирован отель. На мобильный мне позвонили с неизвестного номера, и женский голос на английском стал что-то говорить про мой паспорт. Первая мысль была - это мошенники. Но потом до меня дошло, что надо проверить документы. Паспорта в сумке не оказалось, пришлось возвращаться в аэропорт. Забрав документ, я была безумна рада, что все обошлось. И надеялась, что на этом недоразумения закончатся и меня ждет райский отдых. Но оказалось, это были цветочки….

На этом фото я еще не подозревала, в какую нервотрепку превратится мой отпуск. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

РЕЙС ОТМЕНИЛИ ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ДО ВЫЛЕТА

Уже на четвертый день мой отпуск начал превращаться в нервотрепку. Власти Шри-Ланки сработали на опережение, и, не дожидаясь разгара пандемии, закрыли остров и ввели комендантский час. Но не привычный нам, когда нельзя выходить на улицу в вечернее и ночное время. Ограничения длились круглые сутки. С 20 марта на острове закрылись кафе, магазины, банки, перестал ходить транспорт, туристам и местным жителям запретили покидать отели и дома. Повсюду на улицах дежурила полиция – тем, кого поймают, грозил 14-дневный арест. Окна в комендантском часе были примерно раз в неделю, когда в течение нескольких часов можно было сходить в магазин или на рынок, и запастись продуктами. А потом – снова в отель на карантин.

Поняв, что отдых не удался, я попросила туроператора обменять билеты и вернуться домой быстрее. Улететь я должна была на неделю раньше, чем планировала. Но перед выездом в аэропорт, когда за мной уже приехал водитель, пришло сообщение, что наш рейс отменили. Аэропорт в ОАЭ, в котором должна была быть пересадка, уже не принимал самолеты.

Во время комендантского часа раз в неделю людям давали несколько часов, чтобы купить продукты, а потом снова в отель на карантин.. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

МЕСТНЫЕ БОЯЛИСЬ ПУСКАТЬ НАС НА ПОРОГ

Когда оплаченные дни проживания в отеле, который мы выбрали по путевке, закончились, пришлось искать новое место. Подыскивали вариант как можно дешевле – мы не знали, на сколько здесь останемся, нужно было экономить. С жильем все складывалось непросто. Большинство отелей и гостевых домов закрылись, а те немногие, что еще работали, взвинтили цены. Местные жители, которые еще несколько недель назад с радостью сдавали туристам недорогие комнаты, боялись нам даже дверь открыть. Не хотели проблем с полицией.

Мы с подругой обошли 15 домов, прежде чем нашли, куда переехать. Условия были так себе: небольшие комнаты, внутри пахло плесенью, мебель, казалось, вот-вот развалится, вода в душе включалась через раз. Но плюсы перевесили – отель находился у океана, и в стоимость проживания был включен завтрак: омлет, тосты с джемом, сок, кофе с молоком.

ВАРИЛИ БОРЩ И КРАСИЛИ ЯЙЦА НА ПАСХУ

С питанием тогда были проблемы. На весь поселок работало одно кафе, которое «крышевала» полиция, поэтому, несмотря на комендантский час, туристов оттуда не выгоняли. Правда, цены кусались. Обед или ужин на двоих стоил дороже, чем сутки проживания в нашем отеле. На тот момент деньги у нас уже были на исходе, поэтому с походами в кафе пришлось завязать. Завтракали в отеле, а на обед - бананы, ананасы, папайя.

Фрукты на острове дешевые: бананы - от 30 рублей за кило, ананасы - от 25, папайя - от 15. Но туристам пытались продавать дороже. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Мы познакомились с ланкийцем, который держал фруктовую лавку. Когда у нас заканчивались запасы, мы писали ему сообщение, и он говорил, в какое время к нему можно подойти. Видимо, знал, когда полицейских не будет рядом. Килограмм бананов стоил около 30 рублей, ананасы от 25 рублей за кило, папайя от 15. Ужинать ходили к местным. Одна семья буддистов бесплатно кормила туристов. Спагетти, рис или что-то из национальных блюд. Говорили, можно приводить и друзей, если у них не все ладно. Нас именно так сюда пригласили знакомые с Украины, которые, как и мы, не смогли вернуться домой. Когда открывались магазины и удавалось набрать продуктов, мы готовили сами прямо в отеле – хозяин разрешил туристам пользоваться кухней. Готовили украинский борщ, испанскую тортилью, пекли блины, красили яйца на Пасху, а потом угощали друг друга.

Стихийные рыбные рынки на острове не закрывали. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

НАЛИЧНЫЕ НЕ СНЯТЬ

Почему пришлось сильно экономить? В отпуск я брала наличные, которые за две недели закончились. С собой у меня были две банковские карты, которые я взяла на всякий случай, но с ними возникли сложности. Чтобы оплачивать жилье, мне были нужны наличные, поскольку терминалы для безналичного расчета на Шри-Ланке можно встретить только в крупных отелях. Одна моя карта была платежной системы МИР, но кроме России ее принимают лишь в нескольких странах, и Шри-Ланка к ним не относится. Снять деньги с карты Visa я тоже не могла. Карта была оформлена на мобильный номер, который остался в Москве. При снятии денег в другой стране карту могли заблокировать, если бы служба безопасности не дозвонилась ее владельцу. А мне бы не дозвонилась. Рисковать я не стала, так как в случае блокировки я даже за продукты в магазине не смогла бы картой заплатить. Привязать карту к другому номеру по телефону не вышло, в банке сказали, что нужно явиться в офис.

Выход нашелся лишь через несколько месяцев. В «Телеграме» появилось несколько чатов, где общались соотечественники. Туристов с такой же проблемой оказалось немало. Когда была нужна наличка, мы просили незнакомых людей о помощи. Договаривались встретиться у банкомата. Я отправляла им на карту рубли, а мне давали наличными рупии. Но откликались не многие. Некоторые россияне и рады были помочь, но не могли. Дело в том, что на многих висели кредиты, которые они уже не могли оплачивать, лишившись работы и доходов. Поэтому люди надеялись договориться с банками, чтобы им не начисляли пеню за просрочку оплаты. А если бы на карту должников поступали какие-то средства, банк не поверил бы, что у клиентов нет средств для своевременного погашения кредитов.

Во время строгого комендантского часа туристы не могли даже деньги с карт снять. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

НОУТБУКИ РАСКУПИЛИ

Работала я все это время удаленно. В отпуск вязала с собой ноутбук, который выручил меня и многих знакомых. Застрявшие на острове люди были вынуждены работать онлайн, но были нужны компьютеры. И с этим тоже возникли проблемы. Первая сложность – комендантский час и закрытые магазины. Вторая – всю приличную технику, которая была в наличии у ланкийцев, туристы мигом раскупили. В магазинах остались очень старые и слабые модели, и при этом очень дорогие. Некоторые брали ноуты в прокат.

Кроме сложностей с техникой были проблемы со светом и связью. Электричество отключали без предупреждений. Иногда во время грозы и ливней, а иногда и в солнечную погоду. Из-за этого постоянно переживала, успею ли зарядить ноут и телефон, и на сколько времени хватит батареи. С интернетом на острове тоже было не все гладко. Wi-fi в отелях и гостевых домах встречался редко, ланкийцы на этом экономили. Единственный вариант – пользоваться мобильным интернетом, который дороже, чем в России, и ловит не везде.

Пока границы были закрыты туристам удалось объездить весь остров. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

СКОЛОПЕНДРЫ ЗАПОЛЗАЛИ В ПОСТЕЛЬ

Еще одна напасть - комары. Кусали до жути. После 17:00 на улицу выходить было страшно, кровососы слетались на прохожих, как мухи сами знаете на что. Дома от них спасения тоже не было. Бунгало деревянное, москиты лезут во все щели. Подготовка ко сну была серьезной: сначала спреем обработать номер, 30 минут подождать на улице, пока в комнате появится возможность дышать. Затем включить фумигатор, поджечь спираль и палочки для благовоний, отпугивающие кровососов. Местные говорили, что все эти средства помогают. Но по факту работали на троечку. По утрам просыпалась обкусанная. Еще одна неприятность – всякие ползучие гады, которые забирались в номер. К ящерицам на стенах привыкла быстро. Считала их домашними питомцами и давала им имена. А вот огромные канализационные тараканы пугали до жути. Пару раз забирались в постель, спать потом несколько ночей боялась. В магазине нашла спрей, вонючий до жути, но зато хорошо действовал. В общем, куда бы я не ехала, в сумочке у меня с собой всегда были спреи от комаров и тараканов, а еще разные мази после укуса насекомых. Однажды в кровать заползла огромная сколопенда, поле чего тело покрылось пятнами. В больнице прописали мази и таблетки. На лечение ушло несколько недель.

На Шри-Ланке выходить на улицу без маски запрещалось, могли оштрафовать на 3 тысячи рублей. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

С ТЕМПЕРАТУРОЙ СЛЕГ ВЕСЬ ОТЕЛЬ

Без непонятного вируса во время путешествия не обошлось. На неделю я слегла с температурой 39. И не только я, а практически весь отель. Сначала одна туристка подумала, что у нее ангина. Сильно болело горло и была высокая температура. Лечилась антибиотиками. Затем с разницей в несколько дней симптомы проявились у большинства постояльцев. Горло у меня не болело, но температуру сбить не удавалось. Жаропонижающие порошки и таблетки, которые взяла с собой из дома, не помогали. На пару часов становилось легче, а потом снова горело все тело. Казалось, на мне яичницу можно было жарить. Тесты на ковид мы не сдавали, врачей тоже не вызывали. Медстраховки у всех закончились, а загреметь в местный госпиталь не хотелось. Судя по фоткам, которыми делились в чатах застрявшие на острове россияне, обстановка в обсерваторе была пугающая. А лечение, по некоторым данным, обходилось туристам около 100 долларов в сутки. Таких денег у меня было.

Чтобы обезопасить людей от ковида, при входе в магазины поставили умывальники. Охрана следила, чтобы туристы и местные не забывали мыть руки. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ЖДУТ ТУРИСТОВ

Ковидные ограничения на острове снимали постепенно. Сначала открыли магазины и разрешили в дневное время передвигаться внутри определенных городов и поселков, затем внутри округа, а после и по всему острову. Туристы, которые во время комендантского часа жили у океана, устали от жары и рванули в горы, где прохладнее. Те, кто карантин провел в горах, наоборот, перебрались поближе к океану. Когда в одной части острова начинался сезон дождей, переезжали в сухую часть. Так и объездили всю Шри-Ланку.

Официально для туристов остров открылся в конце января. Но приезжих пока не много. В стране действует ряд карантинных ограничений. Останавливаться, например, можно только в сертифицированных отелях, проживание в которых стоит от 70 долларов в сутки. Территорию отеля туристам нельзя покидать в течение 14 дней с момента прилета. Исключение делается только после недели пребывания в стране и сдачи нескольких тестов на ковид. Если они отрицательные, разрешается выезжать на экскурсии, организованные туроператором. Пока что для посещения открыты 14 мест. После двух недель пребывания на острове разрешается свободное перемещение по стране.

Что касается меня, то сейчас я уже в России, кутаюсь в зимние вещи и с теплом вспоминаю прожитые дни.

Отдых начинался беззаботно. Если бы мне тогда сказали, сколько времени я проведу на острове, не поверила бы. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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