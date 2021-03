Американский турист сфотографировал животворящую молнию чудовищных размеров

Молнии год от года становятся мощнее.

Фил Гарсиа (Phil Garcia) – 28-летний американец, работник лыжного курорта в Санта Фе (Santa Fe), прогуливаясь со своими друзьями по холмистым окрестностям реки Пекос в штате Нью-Мексико (Pecos, New Mexico) – занимаясь хайкингом, если называть это развлечение на языке соцсетей, случайно сделал удивительный снимок. В объектив камеры его телефона попала невероятно толстая молния. С оглушительным хлопком она ударила по склону ближайшего холма, разметав в пыль крону одного из деревьев. Начавшийся пожар потушил хлынувший вскоре ливень.

Снимок был сделан еще в прошлом году, но турист лишь на днях выложил его в Facebook. На пост Фила ссылается The Daily Mail – газета, которая рассказала об «удачном хайкинге.

Турист поделился удачей в социальных сетях.

Фил вспоминает, что находился меньше, чем в 400 метрах от ствола молнии. И едва не оглох – примерно 5 часов после удара плохо слышал, в ушах звенело.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кабы не молнии, то и жизнь на Земле не зародилась бы

Молнии - столь же мощные, что на снимке туриста, сверкавшие на нашей планете миллиарды лет назад, способствовали зарождению на ней жизни. Чем? Тем, что вышибали из почвы заключенный в минералы фосфор, необходимый для формирования фосфатной основы ДНК и РНК. К такому выводу пришли ученые двух университетов - Йельского и Лидского (Yale and the University of Leeds), которыми руководил Бенджамин Хесс (Benjamin Hess).

По подсчетам Хесса и его коллег Сандры Пьязоло (Sandra Piazolo) и Джейсона Харви (Jason Harvey), сейчас в атмосфере нашей планеты вспыхивают более 500 миллионов молний в года. В эпоху зарождения жизни на ней, грозовые разряды били аж по 5 миллиардов штук в год. Большинство –в землю.

Минерал со следами удара молнии, которая выбила из него фосфор.

В период 4,5 – 3,5 миллиардов лет назад количество ударов было таким, что и не сосчитать – по самым грубым прикидкам оно выражалось числом с 30 нулями. Соответственно, эти бесчисленные молнии навыбивали столько фосфора – примерно по 11 тонн в год, что его с избытком хватило на всех живых существ, появившихся впоследствии.

Ученые полагают, что аналогичные процессы накопления фосфора могут идти и на других планетах. О чем они сообщили в журнале в журнале Nature Communications.

РЕКОРД

Самая длинная в мире молния сверкнула над Бразилией. Рекорд зарегистрировала Всемирная метеорологическая организация

Грозовой разряд небывалой протяженности замечен в небе над Бразилией. Длина молнии, которая вспыхнула 31 октября 2018 года составила 709 километров. Это примерно, как от Москвы до Петербурга.

Так схематически выглядела рекордная молния.

От чего возникают такие электрические монстры? Узнайте тут.