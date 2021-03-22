Ищите «проект-ледокол» и создавайте инфоповоды: пять реально работающих советов, как НКО попасть на радио и подготовиться к эфиру

В пресс-центре Медиагруппы «Комсомольская правда» состоялся воркшоп для некоммерческих организаций Фото: Иван МАКЕЕВ

С каким социальным проектом можно попасть на радио, как НКО правильно выстроить работу со СМИ и какое упражнение поможет снять волнение перед эфиром? В пресс-центре Медиагруппы «Комсомольская правда» в рамках программы Образовательного форума «Социальные медиа — 2021» 19 марта состоялся воркшоп для некоммерческих организаций, который провели эксперты медиарынка. Его тема — «Добрая журналистика на ФМ-волне, или Как прозвучать в радиоэфире». Видео воркшопа доступно на сайте проекта www.социальные-медиа.москва и в его соцсетях ВКонтакте и Фейсбук.

Первый модуль был посвящен социальной журналистике в традиционных СМИ. Эксперты поделились опытом и дали советы, как сделать социальный проект привлекательным для журналистов. По итогам встречи мы выдели пять главных, реально работающих лайфхаков, которые помогут НКО заинтересовать радиостанцию, преподнести свою историю, не волноваться в прямом эфире.

Тема встречи - «Добрая журналистика на ФМ-волне, или Как прозвучать в радиоэфире» Фото: Иван МАКЕЕВ

1. Ищите свой «проект-ледокол»

Радио, да и в целом СМИ, интересно тоже самое, что и простому человеку. Точнее простым людям – это должна быть общественно значимая тема. Не только важная для отдельно взятого НКО, а интересная для большинства горожан, жителей региона, страны.

— Что важно для того, чтобы продвинут свою идею? Конечно, масштаб, чтобы привлечь внимание. И это очень хорошо делать, используя такой термин – проект-ледокол. У каждого из нас множество важной локальной работы. Мы приходим к старикам каждый день. Это важно и очень нужно. Но СМИ не будут рассказывать об этой конкретной акции. Тут нет масштаба, инфоповода, не за что зацепиться, — объяснил Вадим Ковалев, соведущий программы «Доброволец», член Общественной палаты Москвы, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.

Он привел пример, как из, казалось бы стандартного эко-проекта, сделать массовое явление. Есть множество НКО, которые занимаются расчисткой озер, рек, берегов. В компании En+ много лет существовал проект, посвященный Байкалу. А однажды они просто изменили подачу своего проекта, и это выросло в настоящий эко-бренд:

— Они нашли исследование британских ученых, что 360 минут человек тратит в месяц ни на что. Не спит, не ест, не работает. И они подумали, почему 360 минут ты не можешь потратить на Байкал, чтобы берега этого великого озера стали чище. Пригласили селебрити, медиа. И эта акция стала зонтичной. Этот формат люди стали копировать, присоединяться, — объяснил Вадим Ковалев.

Проект-ледокол – что-то крупное, масштабное, яркое, привлекающее внимание, с социальным эффектом.

Вадим Ковалев, соведущий программы «Доброволец», член Общественной палаты Москвы, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Фото: Иван МАКЕЕВ

2. Не поддаваться «эффекту норвежской щуки»

Вадим Ковалев убежден, что не бывает проектов, которые невозможно продвинуть. Даже если сами общественники называют его камерным, всегда можно найти нестандартный поворот, который сделает его интересным для СМИ. Многих останавливает так называемый «эффект норвежской щуки».

— В Норвегии проводился эксперимент. Стеклянный куб. На одной половине куба щука – хищница. На второй – карась. Между ними стекло. Щука сутки долбится в это стекло, пытается карася съесть. У нее ничего не получается. Спустя сутки это стекло убирают. Щука остается на своем месте. Она себя убедила, что не может достичь цели, — объяснил Вадим Ковалев.

На самом деле вариантов, как изменить свой проект, сделав его медийно привлекательным, немало. И это не требует больших денег.

- Если профиль НКО – туризм, можно провести телемост с рядом туристических мест, создать на 3D-принтере копии достопримечательностей, арт-объекты, сделать граффити на семи знаковых домах в центре города.

- Вы можете переводить зарубежные исследования по вашей теме. Например, по проблеме обращения с домашними животными. Это ваш уникальный продукт. На основе этого можно зайти в СМИ.

- Проводите опросы, как люди относятся к той или иной социальной теме, проблеме. И это уже будет вполне репрезентативно. Это ваше исследование, за которое вы поручились.

- Кейс или история успеха. Здесь обязательны факты и цифры: мы помогли ста людям, собрали 28 тонн гуманитарной помощи, сшили 5 тысяч масок. Это факты, которые привлекают журналиста, и на основе этого СМИ сделают в дальнейшем классный материал.

- Придумайте флешмоб. Кампания Ice Bucket Challenge (когда люди обливались ледяной водой) захватила весь мир, а она придумана общественниками для того, чтобы привлечь внимание к БАС (боковой амиотрофический склероз).

- Привлекайте чиновников. Губернаторы, их заместители, депутаты, многие из них будут искренне благодарны, если вы придете к ним с какой-то социальной повесткой.

3. Найдите партнеров проекта, единомышленников и амбассадоров

Обычно НКО под словом партнер проекта подразумевают спонсоров, но надо смотреть шире. Помощь словом, информационная могут быть ценнее, например, когда к вашей команде присоединился известный человек.

— Если он ваш амбассадор, он вас верифицирует на всей «информационной поляне», — рассказал Вадим Ковалев. — И люди уже знают, что этот человек помогает кому-то. Я знаю, что писатель Александр Цыпкин помогает фонду «Дети-бабочки». Всегда хорошо, когда у вас есть человек, который может чуть больше для вас сделать, нежели просто разместить пост с вашим месседжем. Он может прийти на ваше собрание, мотивировать волонтеров. Он может прийти с вами на встречу со спонсором потенциальным. Может написать письмо поддержки в органы власти или упомянуть в интервью вас.

Найти партнеров среди депутатов, селебрити, можно, изучая открытые данные, поисковики, интервью. Возможно, у кого-то в семье был родственник с той же болезнью, что и ваши подопечные. Или НКО занимается восстановлением храмов в регионе, тогда ищем известного человека, который оттуда родом. И пусть он уже 15 лет как уехал, стал известным, но он помнит, у него есть некая ответственность перед малой родиной.

Партнером может стать не только конкретный человек, но и целая фирма, компания. Чем больше у НКО появится единомышленников, тем шире будет охват аудитории, больше каналов распространения информации. Тот же амбассадор может рассказывать о ваших проектах в СМИ и давать новые поводы пригласить и вас в эфир.

Наталья Макарова, руководитель проектов радиостанции «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

4. Создавайте сами инфоповоды

Не нужно сидеть и ждать, что кто-то за вас придумает нестандартный проект, о котором вы «отчетно» напишите «присоединились к участию». Инфоповод можно создавать самостоятельно.

— Если вы делаете субботник, вряд ли вы туда привлечете и людей, и внимание журналистов. Потому что субботники – такой механизм, когда те, кто никогда не мусорит, убирают за теми, кто никогда не убирает. Если вы сделаете какой-то фест, в хорошем месте, с правильным мерчем, то люди на это среагируют, — советует Вадим Ковалев.

Пример — проект «Чистые игры». Общественники решили не просто убирать мусор, а сделали это в нестандартном формате, через задания, квесты, с интерактивом.

Инфоповодом может даже стать одна реплика известного человека.

— Надо самим брать повестку в свои руки. Искать и снаружи, и внутри, новости в вашей команде, события в вашем фонде. Илону Маску многие пишут, он иногда отвечает. Это становится невероятным инфоповодом. Ста людям напишите, кто-нибудь ответит. Это так работает, — советует Вадим Ковалев.

5. Согласуйте вопросы с журналистом перед эфиром

Когда вашим проектом заинтересовались журналисты, все, что требуется – рассказать о нем достойно в эфире. У вас должен быть список вопросов, согласованный с редакцией, дополнительные материалы – если есть какое-то исследование, какая-то фактура, опрос, заранее обговорите с ведущим, что хотели бы рассказать еще об этом. Больше историй из жизни, больше историй людей.

— Когда вы идете в эфир радиостанции, особенно если это живой эфир, вы проясните заранее, сколько у вас эфирного времени, — 25 минут или 40 минут, как это эфирное время будет разбито, — советует Наталья Макарова, руководитель проектов радиостанции «Комсомольская правда», автор и продюсер программ, обладатель всероссийской премии в сфере радиовещания «Хрустальный микрофон».

Дальше нужно определить свою цель выступления. Что должен сделать слушатель, потенциальный спонсор, партнер, звезда, у которой есть схожая история по вашей теме, после вашего эфира? Написать вам, чтобы принять участие в акции, зайти на сайт, заполнить форму, зарегистрироваться, стать волонтером?

— Говорите простыми словами. Если можете привлечь героя из вашей темы, привлекайте, приводите с собой. У нас в Ижевске шел целый год проект, раз в месяц по четвергам мы собирали деньги для благотворительного фонда, для детишек с диагнозом. Самые высокие сборы были в тот момент, когда в студии сидела мама ребенка и рассказывала о нем, или звучал малыш, если он может говорить. Это история, которая хватает за душу человека, — рассказала Наталья.

В ТЕМУ

Как справиться с волнением в студии? Советы от Натальи Макаровой.

Даже если вы хорошо подготовились, вы волноваться все равно будете. Потому что это физиология, это гормоны стресса. Чтобы переключить негативные эмоции в позитивные, надо, чтобы нам стало смешно и забавно. Наталья Макарова советует сделать специальное упражнение – перед эфиром просто подпрыгнуть, сказав себе громко что-то ободряющее. Таким образом мы включаем нашу физику, наше тело, наша кровь теоретически должна побежать быстрее, все процессы пошли побыстрее. Вы переключили свой эмоциональный фон на позитивный.

Просите воды, чая или кофе. Сделайте для себя в студии уютно. Когда вы идете на радиостанцию, на телеканал, вы не знаете физически это пространство, зайдите на сайт, посмотрите, как эта студия выглядит. Прикиньте, куда, на какой стул вы присядете, что будет за вашей спиной, что будет перед вашими глазами.

Оденьтесь так, чтобы чувствовать себя свободно. Не надевайте новых костюмов, платьев. Если в них будет неудобно, это будет влиять на то, что и как мы говорим.

Не ожидайте от себя подвигов, не требуйте от себя стать суперзвездой. Снижайте значимость и важность эфира, относитесь к себе с самоиронией.

Проект «Социальные медиа — 2021» реализуется в рамках гранта мэра Москвы, полученного АНО «Ноосфера», партнер – «Комсомольская правда». Цель воркшопа – повышение компетенций в сфере PR и радиожурналистики. Следующая встреча состоится 2 апреля.