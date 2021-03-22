Флаг вернули на место: сборной России выдали новую провокационную форму

Футбольная форма для сборной России, а прежде и для СССР, всегда значила больше, чем просто цвет футболок. Фото: пресс-служба РФС

В год, когда у российского олимпийского спорта отняли гимн и флаг, для футбольной сборной России сшили форму в провокационных цветах. На Евро-2020(1) национальная команда страны будет выступать в футболках, нарочито подчеркивающих российских флаг. Может быть так получилось случайно, и политики тут нет, но синяя и красная полоса на белом фоне – основные детали новой экипировки сборной России, которую представили перед матчем с Мальтой. И CAS и МОК ничего с этим поделать не смогут.

Футбольная форма для сборной России, а прежде и для СССР, всегда значила больше, чем просто цвет футболок. Полтора года назад с ними получился громкий скандал. Дизайнеры зачем-то перевернули российский флаг на рукавах футболок. Или перепутали, или от простоты душевной решили, что так будет красивее. А потому выпустили релиз, что бело-сине-красный флаг становится правильным, когда российские футболисты будут победно вскидывать руки. Болельщики тут же ехидно заметили, что еще правильнее флаг России будет смотреться, когда Дзюба и вся команда будет сдаваться в плен с поднятыми руками. После грандиозных разборок экипировщики быстренько выпустили другой дизайн. Но и он устроил не всех. Так что к 2021 году пришлось придумывать нечто совершенно новое.

Футболисты будут играть в цветах российского триколора, который запрещен в мировом спорте. Фото: пресс-служба РФС

У каждой сборной есть два основных цвета формы – для игры дома и для выступления в гостях. Домашний наш цвет всегда был красным, со времен больших побед СССР. А перед Мальтой презентовали гостевой комплект, традиционно оказавшийся белым. Белый, кстати, фартовый для нас. Именно в белом были одержаны самые главные победы в истории российской сборной – над Голландией в 2008-м, и над Испанией в 2018-м. Да и вообще новая форма здорово смахивает на ту, в которой команда Хиддинка завоевала бронзу Евро-2008. Кажется, перед Евро-2020(1) мы собираем все козыри.

В год, когда у российского олимпийского спорта отняли гимн и флаг, для футбольной сборной России сшили форму в провокационных цветах. Фото: пресс-служба РФС

Главная деталь дизайна футболок – синяя и красная полоса на груди. Вместе с белым фоном получается российский флаг, который решением CAS запрещен в мировом спорте. Но на Евро-2020(1) никто не сможет сборной России запретить носить именно эту форму. CAS и МОК может распоряжаться на чемпионатах мира и Олимпиадах. Чемпионат Европы по футболу и отборочные матчи не в их власти.