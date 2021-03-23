Участник шоу Stand Up Виктор Комаров: «Я понял, что они не видят во мне самого смешного»

Виктор Комаров Фото: принтскрин видео.

В обойме комиков шоу Stand Up (ТНТ) Виктор Комаров, может быть, стоит не на первом плане (он и сам это признает: «во мне не видят самого смешного»), зато шутит похлеще многих — про радости отцовства, отношения с женой, облысение и многие другие, актуальные для мужчин, вещи. В беседе с ютуб-блогом «Макарена» он раскрыл заработки, причины неудач и причины увлечения...каббалой.

ПРО ГОНОРАРЫ

«Я выступаю на корпоративах, если зовут. Одно выступление стоит от 250 тысяч рублей за 30 минут. Каждый раз я в восторге от такого заработка. Я никогда не планировал, что жизнь так повернется. Вырос я в Москве, но вообще не в богатой семье, поэтому мое детство не отличалось от детства мальчика из любого провинциального города. Неделю мог есть картошку, не ездил на моря. Мои товарищи на лето куда-то уезжали, а я оставался в районе один. Ходишь — пинаешь мяч об стенку.

В России топовые комики зарабатывают по 1 миллиону рублей в месяц, начинающие — 40-50 тысяч рублей в месяц. Дальше все зависит от медийности»

Виктор Комаров. Фото: социальные сети

ПРО ДИКИЕ КОРПОРАТИВЫ

«Я не узнаю подробности, как именно были заработаны деньги, которые мне платят за выступления. Мероприятия всегда частные. Сомнительных предложений не было, мутных историй — тоже. Конечно, есть странные места, в которые я не поеду. Днюха в стриптиз-клубе. Хотя один раз выступал перед свингерами! Мне было 22-23 года, я был голоден до ощущений первых выступлений. Мне заплатили 4 тысячи рублей. Выйти, рассмешить свингеров перед оргией. Чтоб не грустные тр***лись!»

ПРО ЮМОР АЛЕКСЕЯ ЩЕРБАКОВА

«Думаю, что есть одно объяснение феномену его успеха. Он максимально искренний и настоящий. Потому и сработало. То, что хотелось по запросу получить аудитории».

Алексей Щербаков. Фото: Социальные сети

ПРО ОБРАЗ НЕУДАЧНИКА И РАССТРЕЛ НА СЦЕНЕ

«Меня представляли как позитивного неудачника, которого часто бросают девушки. Да, бросали, расходился, был на неудачах. Такой образ придумали креативные продюсеры — Юлия Ахмедова и Руслан Белый. Я не спорил. Когда я пришел в Stand Up, то увидел, что меня окружают люди с опытом: Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Руслан Белый. Меня, конечно, мучило, что не могу раскрыться. Вот так под кнутом мне приходилось считаться [с тем, что навязали]. Был момент, когда меня на записи выступлений шоу начали ставить первым. А это всегда, как на расстрел. Разогрев. Один раз, второй, а потом — всегда! Так я понял, что они не видят во мне самого смешного. Никто не поставит гениального нападающего в защиту. Было неприятно. Альтернатив у меня не было. Я задавал вопрос, почему я выступаю первым. И получал ответ из серии «Ты справляешься быть первым»

ПРО КАББАЛУ

«Религиозным людям нельзя увлекаться каббалой, это никак не связано с религией. А знание называется тайным, потому что скрыто только внутри меня. Это нельзя передать другому. Из серии «хочешь раскрыть духовные миры — идешь прямо, потом направо, потом спускаешься с переход...Это наука, которая раскрывает устройство мироздания: «возлюби ближнего своего, как самого себя». Как я пришел к этому? Через семью. Если вы часто думаете, почему же у вас проблемы внутри семьи и что вы такого сделали, заходите в Youtube и набираете «Рав Ашер Кушнир. Секреты семейного счастья». Смотрите шесть часов и слушаете. Потом выдыхаете и переслушиваете. А секрет очень простой: жить надо ради других людей. Быть добрее. Их надо любить больше, чем самого себя. Звучит, как будто Иисус? Значит, правильные вещи говорил»