«Новый Никулин», актер Семен Трескунов — про народ из глубинки России: «С такими людьми не полетишь на Марс»

Семен Трескунов. Фото: принтскрин видео.

Эпоха инстаграма и Youtube подарила возможность современным людям, в отличие от жителей XIX века, сохранять жизнь даже в пылу дискуссии. Можно сколько угодно швырять друг в друга электронную «перчатку», не опасаясь риска реальной дуэли. Так и вышло с Семеном Трескуновым («Хороший мальчик», «Ивановы-Ивановы») — 21-летним российским актером, которого особо эмоциональные граждане называют «новым Юрием Никулиным» — он дал словесный отлуп не кому бы то ни было, а режиссеру Никите Михалкову, обнародовавшему гонорарную ставку парня — 120 тысяч рублей за съемочный день. И вызвал классика на вербальную дуэль.

Никита Сергеевич в ответ только поиронизировал над дерзостью актера, зато Семен пришел на интервью в ютуб-блог «А поговорить?» и подробно объяснился.

ПРО НАЕЗД НА МИХАЛКОВА

«Никита Сергеевич — признанный мастер. Я не ставлю это ни под какое сомнение. Но я увидел за всем этим [ответом в программе «Бесогон»] конкретное психофизическое действие. Человек, пользуясь моральным и профессиональным авторитетом, говорит мне: «Ты все делаешь неправильно. Ты неправильно думаешь, неправильно живешь. Я знаю, как тебе правильно жить. А если ты будешь жить так, как тебе хочется, я буду публиковать компрометирующую тебя информацию. Вот, как я это воспринял. [После этого] библейских поток ботов пришло ко мне на страницу и попыталось меня уязвить. Возникло ощущение, что я пришел в театр абсурда. Пьеса Ионеско. Страшно, что это реальность».

. Фото: принтскрин видео.

ПРО ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ

«У меня есть убеждение. В книге Товстоногова «О профессии режиссера» он говорит, что настоящий художник в первую очередь должен быть гражданином. Это значит жить в тесном соприкосновении с действительностью: людьми, культурой, проблемами. Почему мне не ответил Никита Сергеевич? Думаю, он в моих словах не услышал ничего, кроме слов. Не увидел психофизического действия, которое за этим стоит. Думаю, он буквально воспринял мои слова. Принял их, как оскорбление и посчитал, что я недостаточно опытен, состоятелен для того, чтобы вести с ним диалог».

ПРО СЧАСТЛИВОЕ ОБЩЕСТВО

«Думаю, единственный шанс построить счастливое общество — это хотя бы на уровне идеи человеческого существования приобщить всех к мысли, что нужно стремиться к чему-то более глобальному. Выходить за рамки бытовых вещей. Но ты приезжаешь туда [в глубинку России — во время съемок фильма «Родные»] и понимаешь, что это все несостоятельно. Эти люди не злые и не плохие, они суперклассные, но все они живут [по принципу] «Что у меня вырастет сегодня здесь?». С такими людьми не полетишь на Марс. Понимаешь, что меня беспокоит? А Илон Маск в это время вкладывает деньги и летит в космос.

Актер в фильме «Хороший мальчик». Фото: принтскрин видео.

ПРО СТРАХ

«Я с детства боюсь темноты. Это абсолютно иррациональное чувство перед состоянием природы, когда я ничего не вижу. Испытываю тревожность. Все это доходило до комических ситуаций. Например, я засмотрелся ночью фильм, и вот мне надо в туалет - это порядка 30 шагов через темноту. И я, уже взрослый лоб, будил брата: «Сходи со мной, пожалуйста». Ничего не мог с собой поделать. И с недавних пор я начал практиковать такую вещь. Когда понимаю, что мне страшно, учащается сердцебиение, сжимаюсь, начинаю визуализировать: вот у меня есть такая мышца в организме, которая заставляет чувствовать себя живым, — сердце. Я представляю, что это сердце очень теплое, мощное и чем больше об этом думаю, тем больше оно вокруг меня создает защитный кокон. Мне кажется, что страх — это когда человек не чувствует себя в безопасности в теле».

ПРО НАРКОТИКИ

«Алкоголь, наркотики — у меня был супермрачный год. Темный час. Почему? Когда начинаешь жить отдельно от родителей, оказываешься один на один с окружающим миром. Нет ни структуры дня, ни представлений, чем будешь заниматься. Это деорганизует. Со мной это произошло. А потом я понял, что это следствие ошибки — я себя не любил, не уважал, не ценил. Я себя не люблю, поэтому напьюсь — в этом логика! Если человек любит себя, чувствует себя безопасно, он никогда не будет причинять себе такой вред. А это именно вред — и человеку, и всему, что ты любишь».

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