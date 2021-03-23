«Скоро будем грести деньги лопатой»: Панин собирается продать 14-летнюю дочь в модельное агентство

Алексей Панин собирается вырастить из дочки модель. Фото: Инстаграм.

Звезда «Жмурок» Алексей Панин в августе прошлого года переехал в Испанию. Вслед за отцом в городок Торревьеха под Аликанте перебралась и его 14-летняя дочь Анна. Девочку актеру родила питерская модель Юлия Юдинцева, с которой Панин расстался практически сразу после рождения дочки. Юная Аня унаследовала эффектную внешность матери и отцовскую харизму. Девушка растет настоящей красавицей и в будущем, похоже, разобьет немало сердец. Неудивительно, что счастливый отец объявил в Инстаграме: он собирается «продать» дочь в модельное агентство.

На своей странице Алексей поделился совместными фотографиями с дочкой, сделанными на солнечной улице. В кадре Нюся, как ласково называет ее отец, позирует в платье, подчеркивающем ее фигуру. Сам Панин по случаю фотосъемки тоже приоделся в белую рубашку и классический костюм. На снимках отец и дочь выглядят очень счастливыми.

Дочь Панина растет настоящей красоткой. Фото: Инстаграм.

В подписи к фото Алексей сообщил, что это первая фотосессия Нюси в Испании.

- Анна Панина начала отбивать хлеб у испанских фотомоделей. Скоро будем грести деньги лопатой, - написал актер.

Чуть позже в сторис Панин объявил, что намерен продать дочь в модельное агентство, чтобы та зарабатывала для него деньги.

- Наконец-то я смогу продать дочь за большие деньги в ведущие агентства мира. Кейт Мосс кусает локти, - написал 43-летний артист.

В комментариях подписчики желают Анне удачной карьеры. «Она красотка! Так что это вполне реально», - пишут фолловеры.

Артист объявил в Инстаграме: он собирается «продать» дочь в модельное агентство.

В прошлом году Панин купил квартиру в курортном городке Торревьеха под Аликанте, и теперь бывает в России только наездами. По словам Панина, он был бы рад и вовсе отказаться от гражданства России, но пока ни одна страна Евросоюза, включая Испанию, не торопится предоставлять ему свой паспорт.

- Я бы с удовольствием отказался от гражданства, если бы мне кто-то дал другое. Пока ни Испания, ни другие государства не горят желанием выдать мне гражданство. Так что я имею вид на жительство, - рассказал Панин в программе «Культурный код» на Радио «Комсомольская правда».

На родину Панин приезжает сняться в кино и подзаработать денег. Других привязанностей к родной стране у него нет.

- Я не хочу ехать в Россию. Я хочу приехать в Россию в баньку зимой, в прорубь попрыгать. Я хочу приехать в Россию сняться в кино, когда пригласят. Были съемки, я прилетал, с удовольствием провел пять дней. Поснимался, вернулся обратно. Я не могу сказать, что я так страдаю без России, - рассказал актер.

Квартира в Аликанте обошлась ему в 70 тысяч евро (6,2 миллиона рублей). В эту сумму вошли все расходы на оформление. Актер рассказывал, что сначала хотел обосноваться в Италии, в Тоскане, но ему не хватило денег на местную недвижимость.

Недавно Анна Панина тоже стала резидентом Испании. Фото: Инстаграм.

Для того, чтобы получить испанское гражданство, Панину необходимо прожить в этой стране как минимум 10 лет. Сейчас, с видом на жительство, актер может жить в Испании, но не может работать в ней. Спустя пять лет после переезда он сможет получить постоянный вид на жительство. Этот статус дает практически те же права, что и гражданство, за исключением возможности переехать в другую страну Евросоюза. Зато с ПМЖ можно работать в Испании и вести в ней бизнес. Спустя еще 5 лет уже можно будет претендовать на гражданство и получить паспорт этой страны.

Недавно Анна Панина тоже стала резидентом Испании. После смерти бабушки, скончавшейся в Москве в январе этого года от коронавируса, девочка окончательно перебралась в Аликанте. Со своей мамой она жить отказывается. Панин долго судился с бывшей женой, пытаясь лишить ее родительских прав из-за наркомании. С мамой Анна начала общаться только недавно, когда Панин уехал за границу.