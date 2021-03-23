В Северной Каролине пытаются поднять минимальный возраст детей, привлекаемых к уголовной ответственности

Северная Каролина – мировой рекордсмен по минимальному возрасту, с которого детей можно привлекать к уголовной ответственности. Фото: Shutterstock

Северная Каролина является единственным американским штатом, в котором дети в возрасте от 6 лет могут быть отданы под суд. Сейчас законодатели озаботились, чтобы поднять эту планку до 10 лет.

Сотрудница офиса общественных защитников округу Нью-Ганновер Лиана Хантер рассказала, что:

- Самый юный правонарушитель, которого я видела в зале суда, был 8-летним мальчиком. Он сидел на стуле, и его ноги не доставали до пола.

Северная Каролина – мировой рекордсмен по минимальному возрасту, с которого детей можно привлекать к уголовной ответственности. Международные правозащитные организации рекомендуют делать это в случае необходимости, начиная с 14-летнего возраста.

- Шестилетка… Он же ведь ходит в детский сад, ну или в первый класс. Такой ребенок не понимает сути судебного процесса, не понимает, что происходит. Вполне возможно, он даже не знает еще своего адреса. Такие дети верят в Санта-Клауса и Зубную фею, а не в систему правосудия. – говорит Хантер.

Многочисленные исследования также показывают, что привлечение ребенка к суду приносит больше вреда, чем добра.

Суды над малолетками – не редкость в Северной Каролине. Недавно там по всем правилам прошло заседание суда, на котором решался вопрос о наказании 6-летнего мальчика, сорвавшего тюльпан с клумбы.