Хиллари Клинтон: Дипломатия в формате телешоу должна быть прекращена

Хиллари Клинтон. Фото: REUTERS

Одна из самых влиятельных фигур в Демократической партии США, бывший госсекретарь и бывшая первая леди страны Хиллари Клинтон провела встречу с членами Совета по международным отношениям (CFR).

CFR нередко называют теневым правительством Штатов: этой организации, отмечающей в этом году вековой юбилей, не без оснований приписывают наличие тайных рычагов воздействия на внешнюю и внутреннюю политику страны. В состав Совета входят практически все самые влиятельные американские политики и бизнесмены.

Разумеется, Клинтон спросили о ее реакции на первое интервью действующего президента США Джо Байдена, которое он дал телеканалу ABC и за которым последовало приглашение российского посла в Москву для консультаций.

Бывший госсекретарь постаралась быть максимально дипломатичной, но при этом весьма оптимистичной:

- Да, это был сигнал… Но я уверена, это не конец разговора. Должна начаться непростая работа, за закрытыми дверями. Мы определим, что мы должны сделать, над какими проблемами совместно работать.

Клинтон также добавила, что дипломатия не должна превращаться в телешоу. При этом виновником таких превращений она определила не Байдена, а Трампа, который, по ее словам, в прямом эфире определял виновных в мировых проблемах и выводил США из международных организаций и договоров.