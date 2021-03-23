На Рублевке скончалась мать банкира, объявленного в международный розыск за хищение миллиарда рублей

Тело 84-летней пенсионерки обнаружили в подмосковной деревне Борки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О смерти Надежды Бажановой стало известно лишь несколько дней назад. Тело 84-летней пенсионерки обнаружили в подмосковной деревне Борки. Там, недалеко от Рублёво-Успенского шоссе, в элитном посёлке расположен дом, в котором она жила последнее время.

— В доме было обнаружено тело 84-летней гражданки без внешних признаков насильственной смерти. Тело направлено в морг для проведения экспертизы, — сообщил источник kp.ru

Из близких родственников у Надежды остался сын, но связаться с ним полицейским не удалось. Всё дело в том, что найти Феликса Бажанова не могут довольно давно, мужчина объявлен в международный розыск за хищение крупной суммы, превышающей миллиард рублей. Вместе со своей матерью мужчина возглавлял банк "Мастер-капитал". Но в 2018 году Центробанк лишил его лицензии, а суд признал банк банкротом. Эксперты, оценив работу учреждения, сделали выводы, что "Мастер-капитал" существовал для "отмывания" денег. На Феликса завели уголовное дело но задержать мужчину не удалось. К тому времени он покинул Россию.

Следствие считает, что банк "Мастер-капитал" был только частью хитрой схемы махинаций, которыми руководил Бажанов. Помимо банка в неё входили и другие компании, учредителем которых был Феликс. Например, в 2010 году одна из компаний Бажанова "Объединение "Мастер" и FLSmidth из Дании подписали контракт на поставку оборудования для будущего Калужского цементного завода. Для строительства нужны были немалые деньги. Внешэкономбанк поддержал финансирование проекта, предоставив кредит в размере 160 миллионов евро. Спустя три года проект попросил "добавки" — 25 миллионов евро, а ещё через два года строительство заморозили. В адрес Бажанова последовали убытки и многомиллионные иски, а в 2017 Внешэкономбанк через суд потребовал вернуть 3,5 миллиарда рублей. Но таких денег не было.

Куда могли пропадать огромные суммы, ответить сложно. У следствия были предположения, что часть денег уходила на спонсорство, один из примеров — автогоночная команда "КамАЗ-мастер", которую содержал Феликс Бажанов. Команда очень успешно выступала на многих престижных соревнований, в том числе на легендарных ралли "Париж — Дакар".

В августе 2020 Бажанова обвинили в хищении денежных средств кредитного учреждения на сумму, превышающую миллиард рублей, по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ту же статью инкриминируют и бывшему председателю правления банка "Мастер-Капитал" Владимиру Викторову. Последний был задержан в марте 2020 года, место нахождения Бажанова установить пока не удалось.