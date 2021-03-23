Собчак и маньяк: как светская львица сделала из преступника героя "Дома-2"

Можно подумать, Ксения Анатольевна до этого видео была нравственным камертоном всея Руси. А тут вдруг на тебе - такое грехопадение. Собчак вполне себе в своем «стиле». Фото: www.youtube.com

Если кто вдруг не знает, этот маньяк похитил двух девчонок 14-ти и 17-ти лет и четыре года держали их в подземном бункере, ежедневно насилуя. Одна из них успела дважды родить в подземелье. Мохов забирал детей и подкидывал в подъезды многоэтажек Скопина. И вот с этим чудовищем сделала интервью Ксения Собчак, вызвав бурю негодования в обществе.

Можно подумать, Ксения Анатольевна до этого видео была нравственным камертоном всея Руси. А тут вдруг на тебе - такое грехопадение. Собчак вполне себе в своем «стиле».

Посмотрел я это «творение» из профессионального интереса. Тут за что ни возьмись, все равно получается «Дом-2». С обсуждением на лобном сексуальных достоинств «героя» («Три раза за ночь?! Уверяю вас, не каждый так может» - восхищается Собчак), его «трепетных» чувств к жертве («Мы вместе купались, я ей спинку тер»), количество сеансов онанизма в день после освобождения («По два раза смотрю порнографию»).

Омерзение вызывает не то, что он рассказывает. В конце концов, это не сильно по жанру отличается от того, что мы ежедневно видим в ток-шоу на телевидении. А то, как он себя ощущает в присутствии Ксении Анатольевны - героем-любовником и жертвой одновременно. И она ему это позволяет, вместо того, чтобы размазать мразь глаголом по гнилой стене.

Если кто вдруг не знает, этот маньяк похитил двух девчонок 14-ти и 17-ти лет и четыре года держали их в подземном бункере, ежедневно насилуя. Фото: www.youtube.com

«Полицеи ские меня охраняют, чтоб окна никто не разбил, молодцы».

«Повышенное внимание мне по кайфу».

«Оступился немножко, с кем не бывает».

«Убить не мог, отпустить тоже боялся, получается , заложником оказался».

Ну и «вишенка на торте», которую Собчак ну никак не могла отрезать в корзину. Это было вне контекста, без привязки к истории в целом или какому-то эпизоду в частности:

«Сел при Путине, освободился при Путине, наверно и помру при Путине».

Так вот кто во всем виноват-то!

Нет, я помню еще времена, когда террористы устраивали пресс-конференции, и на них съезжались десятки журналистов, рисуя романтичный образ «чеченских повстанцев». Да и у Чикатило, было дело, интервью брали. Только мне ближе тот жанр, когда на беседу единственного выжившего в бесланской школе боевика ведут на беседу из одиночки в позе «раком». И автор Саша Рогаткин не рисует из него героя, а задает жесткие, неудобные вопросы, представляя зрителю не жертву обстоятельств, а монстра, поднявшего на ребенка автомат. Чтоб никакого сочувствия и уж тем более попыток понять его мотивы. Мне неинтересны мотивы зверья, способного измываться над детьми.

А Мохов даже во время интервью, «раздраконенный» воспоминаниями, выбегает «в туалет». И никаких сожалений или угрызений совести он не испытывает. Ведь им восхитилась сама Ксения Собчак. А он ведь еще ого-го...

Можно убрать девушку из «Дома-2», но «Дом-2» из нее не вытравить ничем.

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