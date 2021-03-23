Геннадий Онищенко о вакцинации Владимира Путина: Значит, мы вышли на значимые параметры по производству вакцины

Академик РАН и депутат Госдумы - в программе «Коридоры власти с Александром Гамовым» на Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, Владимир Путин сказал, что во вторник, 23 марта, сделает прививку от коронавируса...

- Это - ещё одно подтверждение того, что президент имеет высокую культуру здоровьесбережения.

- То есть?

- Он занимается собой, он следит за собой.

И, в отличие от падающих на суперсовременных трапах самолетов, коллег, путешествует. Вот - субботу - воскресенье - провел в условиях высокогорья, кислородного голодания - то есть, в условиях не самых комфортных. Но при этом чувствует себя уверенно. Что свидетельствует о состоянии его здоровья.

- Вернёмся к вакцинации...

- Ну, пришло время привиться – вот Владимир Владимирович и принял такое решение. Так что - все это звенья одной цепи.

Ну и, конечно же, я тут вижу, учитывая мою профессию, пример для нашего населения, для молодежи, для тех, кто еще колеблется: прививаться – не прививаться.

Такие примеры, Саша, в нашей истории известны, они идут из глубины веков.

- Серьезно? А - конкретно?

- 12 октября 1768 года Екатерина II, чтобы показать пример истеблишменту, то есть двору, привилась от больного мальчика, взяла от него корочку... По существу, было самозаражание, вакцинацией это трудно назвать.

- Это от чего же императрица привилась?

- От оспы натуральной. Себя привила, своих близких. Мальчонку этого сделала потом дворянином. Он стал называться Оспенным, Екатерина ему и герб дала герб.

- Интересно...

- У нас в этом необходимости нет - самозаражаться. У нас есть цивилизованные возможности привиться вакциной гарантированного качества, с точки зрения безопасности и эффективности.

- То есть вы хотите сказать, что сейчас у нас - высочайший уровень возможностей для вакцинации населения не только России, но и всего мира?

- Совещание, которое в понедельник, 22 марта проводил Владимир Путин, как раз было посвящено увеличению масштабов вакцинации.

Наука свое дело сделала. Наука дала и провела через все регистрационные процедуры три специфических средства профилактики, которые - при их массовом производстве и организации вакцинации - создадут надежный популяционный иммунитет среди нашего населения.

- Почему, на ваш взгляд, Владимир Владимирович именно сейчас решил привиться?

- Это, наверное, вопрос, прежде всего, к врачам, которые, как у нас принято говорить, его ведут. У них там есть свои графики, планы, по которым наблюдают за здоровьем нашего президента. Потому что мы с вами не раз говорили, что здоровье главы государства – это не только его личное дело, это стабильность в стране.

- Да. А если продолжить разговор о масштабах производства вакцины и самой вакцинации...

- Вопрос этот непростой, и на совещании у президента об этом тоже шла речь.

Вот сделают партию вакцины, и потом ее очень долго (и тут нельзя нарушить технологический процесс) проверяют на безопасность. Каждую партию! А пока она - готовая - лежит на заводе. И это правильно.

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- А мощностей у нас хватает?

- Сейчас заканчивается строительство еще одного завода. Об этом вчера не говорили, но, я думаю, в ближайшее время предприятие заработает.

Там уже будут стоять крупные промышленные реакторы, хотя бы тысячелитровые. И тогда уже процесс получения взращенного аденовируса, который составляет плазмиду короны, станет более интерсивным.

(Так-то оборудование это и сейчас у нас есть, но мощность недостаточна.)

Вчера была названы эти цифры производства вакцины: март 12 миллионов человеко-доз, апрель – 17 миллионов. Уже достаточно. Если выведем эти параметры на 80 миллионов где-то к середине лета, то это будет как раз то.

- Геннадий Григорьевич, насколько мне известно, вы на посту руководителя Роспотребнадзора занимались вакциной, в частности, с «Вектором» (научный центр в Новосибирске) - еще до того, как на нас обрушилась пандемия. И вот ваш «Вектор» тоже оказался на переднем крае борьбы с этой болезнью?

- Во-первых, мое сотрудничество и моя работа с «Вектором» идет издалека. Еще в 1990-е годы в Советском Союзе я курировал этот институт, который был в составе «Биопрепарата». И он находился не в системе Минздрава, а в системе Минмедпрома и занимался всеми особо опасными инфекциями, какие есть на планете.

Я туда выезжал по разным поводам, в частности, там аварии случались, когда люди, нарушая специальную технику безопасности, заболевали, и приходилось организовывать мероприятия, направленные на профилактику, и так далее.

Но самые трагические события развернулись после 1990-х годов, когда «Вектор», лишенный государственного финансирования, был переведен на финансирование со стороны США. Все ведущие специалисты напрямую получали зарплату оттуда, и тем самым США, их спецслужбы, по существу, управляли этим процессом. Долгое время, не имея никаких финансовых возможностей, приходилось маневрировать на организационном, административном уровне.

И только в 2000-х, когда президентом стал Владимир Путин, были найдены деньги, и постановлением правительства мы выкупили «Вектор» из банкротства. Уже была комиссия по банкротству, его уже дербанили, часть корпусов должны были отдать под ликеро-водочное производство.

Но, слава Богу, мы прошли этот период. Мы тогда получили деньги, выкупили институт, провели ремонт необходимый, оптимизировали.

И вот в этот понедельник, когда президент проводил совещание в режиме видеоконференции, мы ещё раз смогли убедиться, что «Вектор» мы создавали и спасали как раз вот для дня сегодняшнего, когда страна и весь мир столкнулись с этой пандемией.

Конечно, совещание у президента дало много информации, причем публичной, которая впечатлила, я думаю, и наших «доброжелателей», которые спят и видят, как бы у нас что-то не получилось...

Сейчас нам надо очень тщательно подготовиться к решению фундаментальных задач...

- Да, я вот как раз хотел перейти к задачам...

- ...которые стоят в области реформы и модернизации всей вакционной промышленности нашей страны.

Прежде всего - создание необходимой аппаратуры отечественного производства. Это касается не только выпуска антикоронавирусной вакцины, которая является эпизодом, - а весь, так сказать, национальный календарь надо переводить на реализацию новых задач. И здесь должен и ВПК подключиться.

Наш Минпромторг показывает хорошие примеры, когда он захочет, может делать чудеса.

Я по организации школьного питания могу сказать, что они в очень короткое время создали всю линейку необходимого оборудования для школьных столовых, для производств. Оборудование, которое по своему технологическому решению, может, где-то даже и превосходит вот то, что нужно нам для биотехнологической промышленности.

Если нам Минпромторг здесь постарается, то мы можем очень быстро решить проблему обеспечения нашего производства современным технологическим оборудованием для масштабного выпуска любых вакцин и других иммунобиологических препаратов.

- Кстати, уже посчитали, почему президент именно сейчас решил сделать прививку. Потому что, по срокам, его окончательное вакцинирование совпадает с 9-м мая, с Днём Победы...

- Дело не только в этом нашем святом празднике.

Вот, допустим, Владимир Владимирович привился бы 2 месяца назад, а вакцин нет. (Для большинства населения. - А.Г.) Ну и что? А тут, когда мы уже выходим на достаточно значимые параметры по производству, и как раз это будет главным базисом для масштабного вакцинирования…

У нас сегодня всего 7 миллионов привито, это мало, американцы уже 64 миллиона у себя вакцинировали.

20-е числа марта - это как раз то самое время использовать свой ментальный ресурс для того, чтобы массовую вакцинацию подлежащих контингентов ознаменовать...

- Скорее поддержать, я думаю.

- Ознаменовать, пойти впереди. А День Победы - если будут такие совпадения, о которых говорят, - это дополнительная опция.

- В данном случае что такое «опция»?

- Дополнительная опция на ту мельницу проливается, которая раскручивает колесо создания не на словах, а на деле популяционного иммунитета.

- О, здорово! Спасибо вам огромное, Геннадий Григорьевич. Берегите себя.

- Буду стараться.

- И мы тоже. До свидания.

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