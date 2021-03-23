Жил 16 лет под чужим именем в доме брата: обвиняемого в похищении людей адвоката арестовали в коттедже под Москвой

Задержанный уже сегодня, 23 марта, адвокат был доставлен в Норильск. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Криминальная история, случившаяся в северном городе Норильске в 2005-м году, словно экскурс в бандитские время нулевых. Тогда по всей стране процветал один из самых доходных по тем временем игорный бизнес. Повод сегодня вспомнить про «одноруких бандитов» – задержание некогда известного адвоката из Норильска. В розыске мужчина был почти 16 лет. И, как оказалось, все это время он жил в загородном коттедже родного брата под Москвой.

В понедельник, 22 марта, туда нагрянула группа захвата. Адвокат протянул людям в форме паспорт, в котором значилось другое имя и фамилия. Но по ориентировкам его опознали: деваться было некуда.

Задержанный уже сегодня, 23 марта, адвокат был доставлен в Норильск. Ему сразу же предъявили обвинение по статье 126 УК РФ «Похищение человека». В зале суда он был арестован на два месяца. Возможно, к этой статье прибавится еще и «Организация преступного сообщества». Она в уголовном кодексе чуть больше года, но сам адвокат, наверняка, в курсе обновленного УПК.

По версии следствия, в 2005-м году действующий адвокат организовал целую банду. На тот момент мужчина курировал норильскую фирму, занимающуюся игорным бизнесом. После ссоры с партнером были созданы два ООО, а поделить игровые автоматы мирно не удалось.

- Менеджеры фирмы-конкурента похитили цифровые платы из игровых автоматов. Адвокат решил во что бы то ни стало восстановить аппараты и для этого создал организованную преступную группировку. В нее, помимо него, вошли шесть человек. При этом адвокат полностью координировал их действия и организовал похищение двоих менеджеров фирмы-конкурента, - - рассказали «КП» в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Адвокат не только руководил процессом. Почти пять суток на окраине Норильска он удерживал в плену похищенных мужчин. Тем пришлось несладко: их избивали, обстреливали из травматического оружия, морили голодом. Бедолаг спали полицейские, вышедшие на след похитителей. Тогда были арестованы шестеро членов банды, а вот адвокат как под землю провалился. Выйти на него помогла оперативная информация полицейских из Московской области.

- Появилась информация о том, что на территории Московской области проживает родной брат находящегося в розыске адвоката, и в его близком окружении имеется человек, внешне очень схожий с разыскиваемым. В рамках следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что разыскиваемый мужчина и человек, проживающий в Подмосковье, одно лицо, - добавили в Следственном комитете по Красноярскому краю.

Паспорт, который адвокат предъявил во время задержания, уже направили на экспертизу. Скорее всего, он окажется фальшивкой. Кстати, остальные члены банды в свое время дали показания против сбежавшего организатора. Все они получили реальные сроки лишения свободы, но сейчас уже на свободе.