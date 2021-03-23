Исследование ОК: как за 15 лет изменилось поведение пользователей в соцсетях

К своему 15-летию социальная сеть Одноклассники совместно с исследовательским центром ResearchMe провела опрос о поведении пользователей в соцсетях и том, как оно изменилось со временем. ОК также составили собирательные портреты «15-летних» пользователей — тех, кто непрерывно посещают социальную сеть с момента основания. В онлайн-опросе приняли участие 1 249 пользователей рунета старше 18 лет.

Подавляющее большинство опрошенных (84%) отметили, что пользуются соцсетями уже от 10 до 15 лет. Также более половины респондентов (55%) рассказали, что первой соцсетью, в которой появился их профиль, были Одноклассники, 36% — ВКонтакте. Еще 2% сообщили, что их первой соцсетью был YouTube, и по 1% опрошенных — Instagram или Facebook, 5% указали «другую соцсеть».

С момента начала использования соцсетей 59% людей стали проводить в них больше времени, причем это отметили 64% женщин и 53% мужчин. 30% опрошенных проводят примерно столько же времени, сколько они проводили в первый период после регистрации. 11% сообщили, что они стали уделять соцсетям меньше времени.

Изменилось и использование различных сервисов соцсетей. 83% пользователей общаются с друзьями в соцсетях столько же (33%) или чаще (50%), чем сразу после регистрации. Почти половина пользователей стали ставить больше «классов» и лайков (44%), чуть меньше (35%) – чаще писать комментарии.

За время существования соцсетей поменялся и контент, которым пользователи делятся со своими друзьями и близкими. Так, текстовые посты стали публиковать чаще только 24%, тогда как больше выкладывать фото и видео – 33% респондентов.

ОК расспросили пользователей о том, для чего они в первую очередь используют соцсети сейчас. 62% респондентов ответили, что преимущественно для общения с близкими и друзьями, 54% – играют в игры, 49% – слушают музыку, 42% — смотрят видео. Четверть пользователей рунета (24%) через соцсети обмениваются фотографиями, 21% заходят «повисеть» и «убить время», 16% занимаются самообразованием, 11% совершают покупки. Отслеживают лайки и комментарии к своим публикациям 62% людей, и 17% опрошенных обижаются, если не видят реакций к постам или фото.

Также 37% отметили, что любят подписываться на полезные аккаунты с советами по ремонту и здоровью, 17% — на новости блогеров, и еще 17% — на незнакомых, но интересных людей. Заводить новые знакомства в соцсетях также готовы 17% опрошенных, но при этом половина всех респондентов (50%) поделились, что за эти годы уже нашли себе любовь или близкого друга через соцсеть. И 67% сообщили, что знают подобные истории знакомств у друзей и коллег.

Команда Одноклассников также проанализировала категорию пользователей, которые уже пятнадцать лет активны в соцсети — с самого первого года существования соцсети. Средний возраст таких пользователей составил около 40 лет у мужчин и 38 лет у женщин. Большинство из них имеет высшее образование и доход выше среднего. Они читают новости друзей, общаются с ними, выкладывают фото и любят смотреть видео про путешествия и культуру других стран.

Пользователи, которые 15 лет активны в ОК, преимущественно общаются с друзьями (77,1%) и узнают новости от них (77,4%). Более половины из них (51,3%) регулярно выкладывают посты, видео, фото, 48,5% — читают заметки, 38,1% — слушают музыку, 30,6% — смотрят видео, 28,4% — играют в игры.

«Пятнадцатилетние» пользовательницы и пользователи ОК имеют схожий музыкальный вкус и интересы, многие из них подписаны на группы, посвященные кулинарии, юмору и полезным советам.

ТОП-5 любимых треков мужчин 1. Рождество «Молодость» 2. Kazka «Плакала» 3. Артур «Падал белый снег» 4. Кристина Орбакайте «Пьяная вишня» 5. Anivar «Украду»

ТОП-5 любимых треков женщин 1. Кристина Орбакайте «Пьяная вишня»

2. Anivar «Любимый человек»

3. Слава «Однажды ты»

4. Kazka «Плакала» 5. Anivar «Украду»

Также «пятнадцатилетние» поделились своим мнением о том, как изменились ОК за 15 лет. 42,7% уверены, что соцсеть за это время стала лучше. 23,7% считают, что Одноклассники не изменились.