Расклады перед ЧМ по фигурному катанию 2021: за Щербакову тревожно, у Трусовой большие амбиции, а Кихира очень опасна

В Стокгольме стартует Чемпионат мира по фигурному катанию. Фото: REUTERS

Фигурное катание выходит из мировой изоляции. В Стокгольме наконец-то стартует чемпионат мира, где наши Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева смогут соревноваться не только между собой, но и с Рикой Кихирой. И если присмотреться и быть честными перед самими собой, «золото», а уж тем более весь пьедестал, совсем нам не гарантированы.

Щербакова падает на тренировках

Букмекеры добрались и до фигурного катания. И если верить им, то Анна Щербакова – главный фаворит женского турнира. Но в последние дни этот прогноз кажется излишне оптимистичным. Аня заявляет всего один четверной прыжок на произвольную программу – это может оказаться мало для общей победы. А еще Щербакова падает на тренировочных прокатах, причем не на самых сложных для нее прыжках.

Анна Щербакова во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на Чемпионате России. Фото: Мария ЛЕНЦ

Говорят, что Аня – самый большой боец в сборной России. Что она как никто умеет собраться в ответственный момент выдать такое выступление, что зрители будут аплодировать стоя. Но зрителей как раз в Стокгольме как раз не будет, энергией зала уже не подпитаешься. И за Щербакову тревожно.

Трусова повышает ставки

Саша Трусова заявила в произвольной программе сразу три четверных прыжка. Щербакова и Кихира – по одному. Что это – игра на нервах соперниц? Пытка подавить конкуренток морально, заставить их уже в короткой программе работать на максимум, понимая, что в произвольной Трусову можно уже будет не достать?

Александра Трусова на контрольных прокатах сборной России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А может быть это ставка ва-банк, на все квады, что есть. Александре Трусовой и Евгению Плющенко необходимо доказывать состоятельность своего творческого союза. Победа на чемпионате мира спишет все неудачи и скандалы «ангелов», а на сдачу можно будет спокойно готовиться к Пекину-2022.

Кихира готова бросить вызов

Очень хотелось бы верить, что три россиянки Щербакова-Трусова-Туктамышева займут весь пьедестал почета. Но для Елизаветы поездка на ЧМ – и так большая победа в сезоне. Чтобы ей добыть медаль, нужно, чтобы провалился кто-то из основных претендентов. А в их числе - японка Рика Кихира.

Рика Кихира. Фото: REUTERS

Она всегда была опасна, а сейчас особенно. У Кихиры есть цель – Олимпиада в Пекине, и ради нее японка идет на многое. Сначала она хотела уехать к Брайану Орсеру, но пандемия разрушила эти планы. Зато теперь в числе ее тренеров появился знаменитый Стефан Ламбьель. Забавная интрига: когда-то швейцарец был соперником Плющенко на льду, теперь их спор продолжат их подопечные. У Кихиры мощная короткая программа, вполне возможен сценарий, при котором японка выбьется в лидеры после первого дня. Но в произвольной у Рики контент слабее, у Трусовой и Щербаковой будет шанс отыграться.

У Коляды шанс на «бронзу»

В мужском одиночном катании «золото» должны разыграть недосягаемые Нэтан Чен и Юдзюру Ханю. Но Михаил Коляда имеет неплохие шансы на «бронзу». Если, конечно, россиянин чисто откатает две своих программы. Но есть у сборной России в мужском катании дополнительный интерес. Если Коляда и дебютант таких турниров Евгений Семененко не провалятся, то у нашей команды на Олимпиаде будет уже три места в этом виде программы. Максимальная квота – тот приз, который тоже важен для нас.

Михаил Коляда на контрольных прокатах сборной России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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