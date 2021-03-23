Дмитрий Песков: Как президент делает прививку, мы показывать не будем. Вам придется поверить нам на слово

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщил накануне Владимир Путин, во вторник, 23 марта, он планировал сделать прививку от коронавируса. Пресс-секретарь уточнил: в связи с жестким графиком президента, это произойдёт вечером. После этого я задал Дмитрию Пескову несколько вопросов...

- Дмитрий Сергеевич! Про прививку можно уточнить?

- А что еще можно уточнить?

- Я хотел узнать, вы нам это покажете или мы на слово вам поверим?

- Вам придется верить на слово.

- Скажите, Владимир Владимирович поедет куда-то в прививочный кабинет или к нему придут?

- Я не могу этого сказать, я точно не знаю. Как врач посчитает необходимым, так все и будет сделано. Понимаете, прививка – это достаточно несложная процедура, и, учитывая президентский рабочий график, конечно, это будет сделано так, чтобы минимально повлиять на рабочее время президента.

- Просто меня мобилизующий фактор интересует.

- Что вы имеете в виду?

- Потому что мало народа еще привилось, в Штатах гораздо больше, и если все увидят, как Владимиру Владимировичу делают прививку, то, может быть, какие-то сомневающиеся люди скажут: «О, Путин привился, пойду и я».

- Они все услышат. И, с учетом растущих темпов производства вакцины, примут решение о вакцинации.

На самом деле, это серьезный вопрос, и мы действительно рассчитываем на то, что - как можно больше людей примет добровольное решение о вакцинации.

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