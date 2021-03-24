Владимир Зорин: Перепись создаст коллективный портрет нашей страны

Почему участвовать во Всероссийской переписи населения важно каждому. Автор фото: Владимир СМИРНОВ/ТАСС

Можно ли будет указать во время предстоящей Всероссийской переписи населения сразу несколько национальностей, какие преимущества у переписи в «цифре» и не исказят ли ее итоги джедаи и гоблины? Об этом «КП» поговорила с Владимиром Зориным, главным научным сотрудником Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, председателем комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

– Владимир Юрьевич, во время подготовки и проведения двух предыдущих переписей населения этнолингвистический блок вопросов находился в центре повышенного внимания. Как вы оцениваете ситуацию в преддверии очередной Всероссийской переписи населения?

– Я бы сказал, что внимания к данной теме стало несколько меньше, а уровень дискуссии уже не столь горяч. По сравнению с 2002 и 2010 годами ситуация стала спокойнее. Самые жаркие обсуждения возникали, конечно же, в ходе первой для постсоветской России переписи 2002 года. Тогда, впервые после отмены в паспорте графы «Национальность», перепись стала единственным источником сведений о национальном составе населения страны. В соответствии с частью 2 статьи 26 Конституции РФ сведения о национальной принадлежности стали вопросом самоидентификации человека при переписи населения. На решение, как ответить на этот вопрос, никто не имел и по сей день не имеет права влиять, ответ нельзя уточнять, навязывать, ставить под сомнение.

В советское время люди привыкли к тому, что их национальность записана в паспорте, поэтому в переписях люди, как правило, не задумываясь, указывали свою национальность «по паспорту». В итогах переписи 1989 года список национальностей состоял из 126 вариантов.

То есть человек в ответах был свободен, но в заданных рамках. Например, если кряшены жили в Чувашии, в паспорта их записывали чувашами, если в Татарстане, то татарами. Так они себя и называли при переписи населения. Были и другие примеры: с поморами, казаками… Конечно, люди не забыли своего этнического происхождения, исторических корней, и число указываемых в ходе переписи 2002 года национальностей стало больше. Все ответы были изучены и обобщены учеными, в том числе из Института языкознания и Института этнологии и антропологии РАН, и оказалось, что в России проживало уже 182 народа. По итогам 2010 года это число снова выросло – до 193. Думаю, в ходе очередной переписи перечень уточнится, и не исключаю даже, что расширится.

– Во время прошлых переписей некоторые респонденты самоопределялись как представители несуществующих «национальностей», в том числе гоблины, печенеги, джедаи... Кто-то так шутил, кто-то самовыражался. Не вредит ли это точности итогов переписи?

– В 2002 году молодежь действительно иногда проверяла, что будет, если записаться, к примеру, гоблином. На итоги переписи это не оказывает никакого влияния, ведь доля таких ответов совсем небольшая, а в 2010 году она даже снизилась. Во время переписи 2014 года в Крыму и Севастополе этим вопросом интересовались не очень сильно. Посмотрим, что будет в этом году, учитывая, что уровень культуры молодежи в целом повысился, да и межнациональная обстановка в стране стала лучше.

– На ваш взгляд, не стоило бы ограничить возможности для такого неконструктивного самовыражения?

– Ограничивать респондентов переписи ни в коем случае нельзя, переписчикам это делать категорически запрещено. Согласно Конституции РФ, можно лишь через СМИ разъяснять людям, что, указывая столь экзотическую принадлежность, они лишают свою истинную этническую группу внимания от государства, в том числе с точки зрения обеспечения возможности преподавания и изучения родного языка. Но запретить это делать мы не можем. Все, даже самые экзотические ответы – и печенеги, и половцы, и ирокезы, – будут учтены. При обработке результатов они попадут в категорию «другие».

Во время переписи 2002 года были случаи обращения в суд, чтобы человека записали ирокезом. Всего тогда в переписных листах было четыре записи «ирокез». То есть такие случаи были, есть и будут, но какого-то влияния на точность итогов переписи они не оказывают.

Владимир Зорин, гл. научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, председателем комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Фото: Алексей НИКОЛЬКИЙ/пресс-служба президента РФ

– Периодически в сети появляются панического характера публикации о «перечне национальностей». Что это за документ и насколько обоснованы опасения по поводу того, что национальности, не попавшие в перечень, в ходе переписи учитываться не будут?

– Это не более чем миф, который периодически возникает в отношении переписи, своеобразный фейк, хотя я это слово и не люблю. Хотелось бы напомнить, что перепись – это не подсчет национальностей. В рамках переписи подсчитываются ответы респондентов на вопросы о национальности и родном языке. Эту принципиальную разницу надо понимать! И в соответствии со статьей 26 части 2 Конституции РФ записан будет любой ответ респондента.

Речь же идет всего лишь о перечне возможных самоназваний, которые могут встретиться в переписных листах. Он сформирован на основе реальных ответов респондентов при прошлых переписях для помощи в ходе обработки ответов на вопросы предстоящей переписи. И он с каждой переписью увеличивается, ведь рождаются все новые самоназвания. Сейчас этот список насчитывает порядка 2100 самоназваний.

Например, есть такая этническая группа, как тофалары. Иногда ее представители на вопрос о национальной принадлежности отвечают «тофа». Ответ будет записан именно в таком виде. Далее при обработке результатов и опубликовании итогов по группировкам ответов о национальной принадлежности эти лица будут объединены в группировочную категорию «Тофалары (тофы)». А есть этнические группы, которые имеют по 5–7 названий!

– По словам представителей Росстата, в ходе переписи можно будет указать сразу несколько национальностей через запятую, и все они будут фиксироваться. Для чего это нововведение и не усложнит ли оно подведение итогов переписи?

– Это несколько усложняет обработку данных, но уже разработана специальная программа, которая позволяет с этим справиться. В целом же это очень важная опция, ведь в стране очень много смешанных семей, и люди, особенно молодежь, часто оказываются перед выбором, какую национальность указать: по маме или по папе. Теперь можно назвать несколько национальностей, и все они будут учтены.

– Количество способов переписи увеличилось, появилась возможность самостоятельно переписаться на Госуслугах или в МФЦ. Какой способ ближе вам?

– Я думаю, что будущее за «цифрой». Благодаря ей исчезает посредник, и человек может самостоятельно, без постороннего влияния и в максимальном соответствии с требованием 26 статьи Конституции РФ, ответить на вопросы переписи с помощью компьютера. Сегодня созданы очень комфортные условия для того, чтобы мы переписались. Все сделано для того, чтобы наше участие было активным.

Также цифровые форматы способствуют более качественному проведению переписи. Те, кто не готов пускать переписчиков в свой дом, могут просто ответить на вопросы в интернете.

Что касается лично меня, то переписи населения являются частью моей жизни уже не один десяток лет. В 2002 году я был одним из руководителей Комиссии по проведению переписи. В 2010 году, работая в Академии наук, принимал активное участие в подготовке и проведении переписи. Когда я отвечал на вопросы переписи в 2002 и 2010 годах, мне было интересно посмотреть, как все работает, пообщаться с переписчиками.

Сейчас появился новый способ участия, и мне тоже любопытно, как он реализован, поэтому думаю воспользоваться порталом Госуслуг. Тем более что остается и «план Б» в лице переписчика, который все равно придет ко мне домой, и либо я назову ему код подтверждения участия в переписи, либо, если что-то пойдет не так, смогу переписаться по старинке. Хотя, думаю, этого не потребуется.

– Лично для вас какой срез данных в итогах переписи представляет наибольший интерес?

– По роду своей деятельности я занимаюсь вопросами языка, национальностей, миграции, и именно эти данные по итогам переписи будут мне очень интересны. Но меня волнуют также и экономические показатели, например, количество семей, в том числе смешанных, численность среднего класса. Интересны сочетания признаков, например, рождаемость и занятость у разных этнических групп.

Перепись – это ведь самое массовое статистическое, социально-экономическое исследование, которое в принципе возможно представить. И эта перепись создаст коллективный портрет нас всех, всей нашей страны. Поэтому так важно принять в ней участие, ответив на все вопросы максимально полно. Это в наших интересах и в интересах наших детей и внуков.