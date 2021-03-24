«Извините, я не доиграл»: 100 лет назад родился чемпион мира по шахматам Василий Смыслов

100 лет назад родился чемпион мира по шахматам Василий Смыслов. Фото: Александр Яковлев/ТАСС

Дело было в прошлом веке. Мы встретились с ним совсем не по шахматному поводу. В шахматном клубе на Гоголевском бульваре. Тема у меня была простая: Василий Смыслов решил петь. Седой, красивый, внимательный. Седьмой чемпион мира по шахматам. Человек, которым восхищались многие. Он говорил: «Я сделаю 40 хороших ходов, и если вы сделаете то же самое, то партия закончится вничью».

Я не играла с ним в шахматы. Просто спрашивала. Как жизнь, как голос, почему решили петь?

А петь он хотел всю жизнь.

- Моя жена, - сказал он хоть что-то личное, - Хотела бы, чтобы я вернулся к мечте.

Мечта? Там было две составляющих с детства – вокал и бокс. А с шести лет было влияние папы, Василия Осиповича Смыслова. Про отца известно немного: он умер в 1943 году, и был фантастическим шахматистом. Следил за успехами сына: ого, в 1938-м делим место на всесоюзном турнире.

Василий Смыслов петь хотел всю жизнь. Фото: Вячеслав Ун-Да-син/Фотохроника ТАСС

Он побеждал, проигрывал, снова побеждал. В знаменитой игре против Каспарова в 80-е уступил, и Каспаров вышел на Карпова. Но самое странное – про него никто не говорил ничего плохого. Обыгранные соперники всегда склоняли головы. Выигравшие не глумились. Это дорого стоит.

Василий Смыслов в моих воспоминаниях – человек закрытый, который очень хочет петь. И я не знаю, как, но в 1996 году Василий Смыслов стал звездой Большого зала Московской консерватории. Он дал сольный концерт, и зрители слушали его так, как когда-то все рассматривали записи его шахматных партий.

В знаменитой игре против Каспарова в 80-е уступил, и Каспаров вышел на Карпова. Фото: Гулевич Владимир/Фотохроника ТАСС

Что он делал? Как он ЭТО делал? Это такая же непонятная история, как и его книга «Тайны ладейного эндшпиля».

А мне в завершение интервью он сказал следующее – «Извините, я тут не доиграл с одним мальчиком».

Василий Васильевич Смыслов. Фото: Александр Яковлев/ТАСС

СПРАВКА «КП»

Василий Васильевич Смыслов был сыном шахматиста Первой категории Василия Осиповича Смыслова. С шести лет он боролся за шахматной доской с соперниками, в том числе – и с Михаилом Ботвинником, с которым столкнулся внезапно в Доме пионеров в сороковые. Ботвинник оказался и тем человеком, с которым шла борьба за первенство в чемпионате мира. Ничья, в 1954-м, победа- в 1957-м. Но в матч-реванше Василия Смыслова настигло поражение в 1958-м. Тем не менее, Смыслов мог даже через годы уже в восьмидесятые обыграть всех тех, кто мешал Каспарову выйти на Карпова в 80-е. Он был самым возрастным – за шестьдесят. Но оставил за собой людей, которые были гораздо моложе.

Василий Васильевич умер 27 марта 2010 года. Его супруга, Надежда Андреевна, умерла чуть позже, в этом же году. Детей у пары не осталось.