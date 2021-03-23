Чем чище водоемы, тем лучше жизнь людей

На форуме активно обсуждали бережное отношение к главному ресурсу будущего - воде. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Форум, посвященный национальному проекту «Экология», стал первым масштабным экологическим мероприятием за последний год. А потому вызвал огромный интерес не только среди экспертов экосообщества, но и журналистов, общественников и бизнесменов.

Три дня в технопарке «Сколково» шли дискуссии об экологическом настоящем и будущем нашей страны. Обсуждались проблемы развития отрасли обращения с отходами, проекта «Чистый воздух», лесного сектора. Особое внимание участники мероприятия уделили блоку водных ресурсов.

На пленарной сессии форума, прошедшей с участием вице-премьера Виктории Абрамченко, министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, посла доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, председателя Центрального совета ВООП Вячеслава Фетисова были особо отмечены достижения водохозяйственной отрасли.

- По итогам реализации трех федеральных проектов, посвященных водным объектам, в 2020 году для четырех миллионов человек удалось улучшить экологические условия проживания, - подчеркнул Александр Козлов.

Обсуждение бережного отношения к главному ресурсу будущего продолжилось в блоке «Вода России». На площадке собрались эксперты из Росводресурсов, Минприроды России, Центра развития водохозяйственного комплекса России, экологические и общественные организации.

Начальник Управления проектной деятельности и планирования расходов Росводресурсов Ирина Горобчук рассказала о промежуточных итогах реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Эксперт отметила, что финансирование мероприятий осуществляет Федеральное агентство водных ресурсов.

- За минувшие годы в рамках проекта нам удалось перешагнуть плановые показатели как по площади, так и по протяженности восстановленных водных объектов, - отметила Ирина Горобчук. - Мы продолжаем работу, о которой знают практически в каждом регионе страны. Но на самом деле мы сталкиваемся и с проблемами. География проекта постоянно расширяется из-за желания регионов участвовать в сохранении водных объектов. Но не все готовы к этому. В каких-то субъектах возникают трудности с проектно-сметной документацией, в иных в торгах побеждают недобросовестные подрядчики.

По оценке экспертов, подобные проблемы осложняют работу, но регионы стремятся исправить ошибки, т. к. участие в проекте важно не ради цифровых показателей, а ради реального улучшения жизни людей. Именно поэтому в экспертном сообществе отмечают большие ожидания от реализации этого федерального проекта, в котором уже сейчас участвует половина субъектов Российской Федерации.

Руководитель службы цифровой трансформации Федерального агентства водных ресурсов Андрей Варнавский рассказал участникам о роли искусственного интеллекта в управлении водохозяйственной деятельностью. Сейчас Росводресурсы активно занимаются цифровизацией отрасли.

- Само мероприятие - будь то строительство плотины или расчистка рек - для искусственного интеллекта не принципиально, - подчеркнул Андрей Варнавский. - Он будет смотреть на те показатели, которые связаны с самим событием. Еще одна актуальная тема - кадровый потенциал. У Федерального агентства есть программа по привлечению молодежи, и она дает неплохие результаты в области цифровой трансформации. Что неудивительно. Для современных амбициозных молодых людей работа с искусственным интеллектом в сфере водных ресурсов - это возможность сделать жизнь чище и лучше не только в нашей стране, но и на планете в целом.

- Основное, что их привлекает, - это то, что они решают проблемы, которые до них никто не решал, - рассказал Андрей Варнавский. - И им эти задачи по плечу.