Все, что нажито незаконным трудом: «подозрительные» деньги чиновников будут изымать

В России ужесточают антикоррупционное законодательство Фото: Анастасия ОСИПОВА

В понедельник кабмин внес в Госдуму поправки к двум законам - «О противодействии коррупции» и «О банках и банковской деятельности». Правительство предлагает изымать в бюджет деньги, поступившие на банковские счета госслужащих, если сумма поступлений за год превышает трехлетний доход чиновника и он не смог доказать, что получил их законным путем. То же самое относится к счетам супругов и несовершеннолетних детей чиновников. Касается это не всех госслужащих, а только тех, кто обязан предоставлять декларации о своих доходах и имуществе.

Если документ примут, процедура будет выглядеть так. Чиновник подает декларацию, и если она вызывает вопросы, за него берется прокуратура. Чиновник должен объяснить (со всеми нужными документами), где именно он взял такие деньжищи – продал квартиру, подрабатывал репетитором или же получил откат от главы фармацевтической компании. Если объяснение прокуроров не устраивает, они подают в суд, чтобы «лишние» деньги чиновника перешли в бюджет. Дальнейшую судьбу самого чиновника решает его руководство, а если речь идет о взятке, то подключается следствие.

Как объясняют в правительстве, все эти поправки должны ликвидировать пробел в антикоррупционном законодательстве.

- Когда писали закон, разрешили изымать в пользу бюджета «предметы незаконного обогащения», то есть только имущество. Например, машины и недвижимость, которые куплены за деньги, происхождение которых чиновник не смог объяснить. А сбережения в банках и наличные деньги в законе не учли. И когда возникают коррупционные дела, в которых замешаны большие суммы, адвокаты обвиняемых в суде заявляют: это не предмет незаконного обогащения, это деньги. И требуют их вернуть. Так что в законе была техническая недоработка, которая теперь будет устранена, - объясняет председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Например, сейчас на всю страну гремит арест пензенского губернатора Ивана Белозерцева. У него нашли много интересного, в том числе новый Mercedes, который явно смахивает на «предмет незаконного обогащения», поэтому его будет легко изъять. А вот 400 млн рублей, которые Белозерцев хранил под подушкой, - это уже не «предметы», хотя на них можно купить еще сотню «Мерседесов». Поэтому изъять их сложнее - нужно доказывать, что это взятки. Новые поправки позволят исправить этот пробел.

- Цель антикоррупционного законодательства - охватить как можно больше сфер незаконного обогащения, - говорит Кирилл Кабанов. - Этот процесс можно сравнить с рыбалкой. Да, всю рыбу в пруду выловить вряд ли удастся. Но чем крепче и надежнее сеть, тем больше улов. Расширяя сферу действия закона «О противодействии коррупции», добавляя деньги к списку предметов незаконного обогащения мы делаем нашу сеть более надежной.

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