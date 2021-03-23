В Москве хирурги достали колесо от машинки из черепа десятимесячной девочки

Девочка неудачно упала на игрушечную машинку. Фото Детской городской больницы имени Сперанского

Когда маленькую Вику (имя ребенка изменено - прим. ред) привезли в больницу, родителям даже объяснять врачам ничего не потребовалось. Из головы десятимесячной малышки торчало колесо от игрушечной машинки. Медики больницы имени Сперанского сразу же отправили пациентку на рентген. На снимке было четко видно металлический штырь, который насквозь прошел в голову малышки и из которого снаружи торчало небольшого размера колесо.

Оказалось, что дома девочка упала на игрушечную машинку. В тот же день кроху экстренно прооперировали. Специальным инструментом хирурги удалили деталь от детской машинки. К счастью, мозг девочки не был задет.

– После операции мы сделали контрольный рентгеновский снимок, - рассказал «КП» детский хирург больницы имени Сперанского, Руслан Молотов. – Нужно было удостовериться, что в зоне повреждения не осталось частей инородного предмета. На контрольном рентгеновском снимке мы обнаружили только точечное отверстие в теменной кости от детали детской машинки, однако твердая мозговая оболочка не была задета.

После операции девочка быстро пошла на поправку. Сейчас она дома и о случившемся уже ничто не напоминает. А вот хирурги призывают родителей внимательнее относиться к выбору игрушек.

- Проверьте все детские игрушки на предмет опасных мелких или острых деталей, - посоветовали родителям в детской больнице имени Сперанского.