«Взвесили все риски»: Гинер объяснил, зачем ЦСКА сделал Олича главным тренером

ЦСКА официально объявил о назначении бывшего игрока своей команды Ивицы Олича главным тренером. Фото: Денис Тырин/ТАСС

ЦСКА официально объявил о назначении бывшего игрока своей команды Ивицы Олича главным тренером. 41-летний хорват закончил игровую карьеру в 2017-м году, а потом получил приглашение работать помощником главного тренера сборной Хорватии Златко Далича. Сотрудничество получилось успешным: на ЧМ-2018 хорваты сенсационно дошли до финала. А через три года Олич возвращается в Россию, но теперь уже для того, чтобы возглавить один из топ-клубов страны.

Выбор ЦСКА удивил всех. Бывший форвард не имел опыта самостоятельной тренерской работы, а в клубе он и вовсе никогда не тренировал. В сборной Хорватии недавно закончивший карьеру Олич отвечал больше за коммуникацию между тренерским штабом и футболистами. В национальной команде Ивицу ценили за открытость, за умение находить общий язык со всеми, но не было предпосылок к тому, что Олич сразу же возглавить один из лучших клубов России.

В ЦСКА неочевидное назначение прокомментировал президент клуба Евгений Гинер. «Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал свое обещание однажды вернуться в наш клуб, - цитирует Гинера официальный сайт армейцев. - Понимаем, что у него еще не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды. Ивица сможет рассчитывать на тренерский штаб, и руководство клуба также окажет ему полную поддержку».

Турнирное положение у ЦСМКа действительно сложное. Еще недавно армейцы со второго места преследовали лидирующий «Зенит», а сейчас команда делит 3-5 места с «Локомотивом» и «Сочи», и отстает от «Спартака» на 4 очка, а от «Зенита» уже на 8 очков. Дебют Олича в качестве главного тренера придется на матч с еле живым «Тамбовом». Но в апреле ЦСКА играть с «Сочи» и со «Спартаком», а в мае с «Краснодаром» и «Динамо». Там и станет понятно, насколько верный выбор сделали боссы армейского клуба.

Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер Ивица приумножит наши успехи», – сказал Гинер.