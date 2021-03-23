Из-за событий вокруг пандемии в Госдуме вернулись к обсуждению перехода на четырехдневную рабочую неделю, чтобы повысить производительность труда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предложение сделать нерабочим День Космонавтики тоже энтузиазма не вызвало

Из-за событий вокруг пандемии в Госдуме вернулись к обсуждению перехода на четырехдневную рабочую неделю, чтобы повысить производительность труда. Депутат Сергей Вострецов назвал наступление этого события неизбежным. Впервые это предложение в 2019 году озвучил Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра.

Что думают по этому поводу россияне? Сторонников сокращения рабочих дней в полтора раза меньше, чем противников такого нововведения, выяснил Superjob. Более того, лишь четверть россиян поддерживает расширение нерабочих государственных праздников, например, за счет Дня космонавтики (см. «Конкретно»).

Генеральный инспектор труда Союза Профсоюзов России Сергей Храмов объясняет настороженное отношение россиян к вроде бы благой идее с тремя выходными в неделю тем, что многие опасаются какого-то подвоха: например, того, что заставят работать по 10 часов в день, а на выходные придется работать без дополнительной оплаты за сверхурочные. И конечно, больше всего опасаются сокращения зарплат.

- Лично я, как профсоюзник, идею с четырехдневкой поддерживаю. Но при условии, что оплата за 4 рабочих дня будет такой же, как за 5 рабочих дней, а рабочий день останется 8-ми — максимум 8,5-часовым, - подчеркнул Храмов. - В Европе в большинстве стран давным-давно работают по 35 часов в неделю. Но гораздо более важно, чтобы сверхурочные работы были ограничены существенно жестче, чем сейчас. Человек не должен работать на двух ставках, чтобы получить полный оклад. А любая сверхурочная работа должна оплачиваться по двойной ставке, а не полуставке.

КОНКРЕТНО

Как вы считаете, переход на новый график работы должен быть обязательным для всех компаний или решение о переходе должен принимать работодатель?

Как вы считаете, переход на новый график работы должен быть обязательным для всех компаний или решение о переходе должен принимать работодатель?

Госдума считает возможным ввести дополнительные праздничные нерабочие дни: День космонавтики, День работника сельского хозяйства и День учителя. Вы бы хотели, чтобы в России стало больше государственных праздников и оплачиваемых выходных дней?