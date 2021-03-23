Сарик Андреасян поругался со слушательницей и разбил стену в студии радио «Комсомольская правда»

Режиссер сериала «Чикатило» Сарик Андреасян выместил злобу на стене студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Андрей ГОРБУНОВ

Первый раз кирпичи в студии радио «КП» отлетели, когда Николай Сванидзе и Максим Шевченко устроили здесь кулачную дуэль. Недавно тик-токер Киря Колесников не рассчитал силы, когда делал сальто. И вновь на пол полетела стена.

И вот новый эпизод из цикла «Стена для битья». В гости пришел режиссер сериала «Чикатило» Сарик Андреасян, чтобы поспорить с актрисой, депутатом ГД Еленой Драпеко, надо ли увековечивать память преступников в культуре. Естественно, были и звонки от аудитории. В конце передачи выводим в эфир слушательницу Елену:

- Я как раз жила в Шахтат, когда это всё происходило. И мы днем боялись ходить. Десятки женщин убил этот изверг! И вот эту историю нам кто-то сейчас проповедует.

Сарик решил уточнить:

- Никто вам не проповедует. Вам рассказывают…

И тут Елена заявляет:

- Езжайте в свою Армению!

- А вы лечитесь пожалуйста, - сперва весьма спокойно ответил режиссер.

Ведущая Елена Афонина подчеркнула:

- Я с этой репликой звонившей абсолютно не согласна.

Но Сарика было уже не остановить. За считанные секунды он себя накрутил, швырнул наушники на стол и бросился к выходу из студии. Но у двери неожиданно сменил траекторию. Отклонился вправо. И… хрясь! Со всей дури на прощание пнул нашу многострадальную кирпичную стену ногой. Кирпичики, грустно позвякивая, в очередной раз спикировали на пол.