Ограничения для туристов полностью сняли всего пять стран - и это не Турция

Лишь 5 стран мира полностью сняли ограничения на международные туристические поездки. Фото: REUTERS

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) с начала пандемии следит за тем, как разные страны мира вводят и снимают ограничения на поездки и как меняется туризм из-за коронавируса. В самые тяжелые времена путешествия были невозможны в принципе (если говорить именно о туризме, возвращение домой, перелет ради работы или учебы – другая история).

Что сейчас? С одной стороны, все оптимистичнее, многие страны смягчают ограничения и открывают границы. С другой – треть планеты пока вообще недоступна для туристов. 32% стран (69 из 217) наглухо закрыты для путешественников. Еще раз оговорюсь – здесь и далее имеются ввиду именно поездки ради отдыха, причем подразумевающие пересечение границ, с внутренним туризмом все проще. Большая часть из них находятся в Азии – 30 стран (в том числе Индонезия, Вьетнам, Малайзия). В Европе 15 государств пока совсем не ждут туристов.

Казалось бы, много – целая третья часть планеты Земля! А с другой стороны – а что, две трети мира мы уже объехали вдоль и поперек? Если да, я за вас искренне рада, но большинству из нас все же рано вслед за Джеймсом Бондом говорить “и целого мира мало”.

При этом всего лишь 5 стран мира полностью сняли ограничения на международные поездки – туда можно прилететь на тех же условиях, что и для пандемии. А теперь попробуйте угадать, какие именно страны. Нет, не Турция, там все же нужен ПЦР-тест и электронная анкета. И не Россия – у нас для внутреннего туризма препон никаких, но иностранные гости из большинства стран в Россию пока прилететь не могут. По данным UNWTO, мировые оплоты свободы передвижения:

Танзания (в том числе и остров Занзибар, ставший главным российским зимним курортом)

Доминикана (до пандемии карибские пляжи были популярны у наших отпускников, сейчас главная загвоздка в перелете, в въезд открыт)

Коста-Рика (экологический туризм – главное, ради чего стремятся в эту страну путешественники)

Албания

Северная Македония

Остальные страны миры частично открыты или слегка закрыты (это уж что вам ближе, стакан наполовину пуст или наполовину полон) для путешественников. Например, пускают только граждан определенных государств, или только вакцинированных пассажиров, или необходимо после прибытия соблюдать карантин, как в Таиланде.

70 стран сейчас требуют ПЦР-тест для въезда – это на сегодняшний день самое распространенное условие. Чаще нужен один тест – как в той же Турции, на Мальдивах, Кубе, в Эмиратах. Иногда два или даже три (так будет, к примеру, на Кипре, который с 1 апреля откроется для российских туристов).

Анализ на коронавирус в терминале аэропорта имени Бен-Гуриона, Тель-Авив. Фото: REUTERS

- В начале пандемии ограничения на поездки широко использовались, чтобы остановить распространения вируса. Теперь, когда пришло время постепенно возобновлять туризм, мы должны признать, что эти ограничения нужно постоянно пересматривать, основываясь на последних данных. Иначе невозможно обеспечить безопасный и ответственный перезапуск отрасли, в которой заняты миллионы людей, - уверен генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.