Белым пришлось заплатить: В Америке начали раздавать компенсации потомкам рабов

Мальчик в одной из парикмахерских города Эванстона, власти которого решились на выплаты чернокожим. Фото: REUTERS

Без преувеличения эпохальный в истории США шаг сделали в понедельник власти небольшого городка Эванстон, что в пригороде Чикаго: они первыми в стране решили выплачивать реальные репарации потомкам чернокожих рабов за причиненные их пращурам страдания и лишения. Сумма компенсации за историческую несправедливость определена в 25 тысяч долларов. Но не каждому нынешнему афроамериканцу, а только тем, кто документально сможет доказать, что его предки действительно были неграми (ныне такого слова в американском лексиконе просто нет), привезенными из Африки и превращенными в Америке в рабов.

Еще две технические детали, чтобы потом перейти к более серьезному осмыслению случившегося. Во-первых, деньги можно будет потратить только на улучшение своих жилищных условий - в «мотивационной части» решения городских властей отмечается, что потомки рабов страдали от неравенства по отношению к ним в том числе и на рынке недвижимости. И, во-вторых, деньги для репараций предполагается взять, обложив налогом продажу марихуаны, уже давно разрешенную в штате Иллинойс.

Сначала - о возможных последствиях на национальном уровне. Компенсацию за рабство предлагали еще северяне в Гражданской войне в позапрошлом веке: каждому чернокожему участнику боев был обещан земельный надел и один мул на семью. Но выполнить обещание не получилось. И лишь в прошлом году, на волне бурной деятельности движения BLM («Черные жизни имеют значение») в Калифорнии законодатели создали специальную группу для изучения вопроса о репарациях потомкам чернокожих рабов. Но работать она начнет только в июне, а предложения должна выдать аж к июлю 2023 года. А тут в маленьком городке, в котором и жителей то всего 75 тысяч, взяли - и решили платить уже сейчас. И такая инициатива теперь не позволит «замылить» столь острый вопрос уже в национальном масштабе.

Следующий момент: 25 тысяч баксов за пра-пра-прадедушку-раба это много или мало? Чернокожие жители Эванстона решительно заявляют: мало! Как взвесить и переложить на деньги перенесенные несчастными предками страдания и унижения? Ведь у кого-то хозяин был злым, а у кого-то - добрым. Коэффициент вводить? Скидку или надбавку делать? Очень сложный вопрос. При подходе к нему всем ясно только одно: если процесс репараций, подобно нынешней эпидемии, охватит всю страну, то понадобятся триллионы долларов.

Многие чернокожие считают, что 25 тысяч - не та сумма, которая адекватна годам рабства своих предков. Фото: REUTERS

Если все-таки удастся придумать формулу начисления «справедливой» репарации каждому, то как быть с теми, кто посчитает, что в соседнем штате за пращура в рабских цепях платят больше? Где справедливость искать?

Еще проблема: ведь надо доказать, что твой черный предок страдал от рабства, а не сбежал позже из Африки в Штаты в поисках хорошей жизни. Афроамериканец афроамериканцу - рознь. И уже есть самодеятельные «центры документации», где архивированы документы, способные подтвердить или нет ваши претензии на репарации. Можно, конечно, верить в неподкупность тех архивариусов, но всяко бывает…

А вот конспиративная версия Эванстонской инициативы. Если средства для компенсаций будут брать с продаж «травки», то чем больше продали, тем больше получили. Но потребители этой «травки» - в основном чернокожие, а от наркотика, даже слабого, здоровья не прибавляется. Больше купили «травки», меньше прожили… Даже страшно о таком зломыслии говорить.

Ну и, как говорил известный во всем мире реформатор: главное - нАчать. И процесс пойдет. Вот вопрос: если среди отцов-основателей, придумавших Декларацию независимости в 1776 году в Филадельфии не было чернокожих, можно считать ее сегодня правильной и политкорректной? Как с этим-то быть? Ведь так и новую гражданскую войну раздуть на пустом месте можно. И победившие будут требовать уже не только репараций, но и контрибуций…

Нельзя не усмотреть в прорывном решении вопроса о справедливости и международных последствий. Рабы были не только в Североамериканских Соединенных Штатах. А нынешние США без обиняков требуют от всех других стран: «Делай, как я!» И что тут может начаться?

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Решение приняли власти города Эванстон (подробности).