Полиция оштрафовала девушку за заявление на преследовавшего ее мужчину. Через месяц он ее убил

Отвергнутый ухажер пошел на убийство. Фото: PA Wire/PA Images/TASS

18-летняя Шана Грейс из английского Сассекса была окрылена рисовавшимися перед ней перспективами. Она была молода, красива и только что устроилась на работу в фирму по продаже и установке противопожарных сигнализаций. Впереди было обучение в колледже, на которое она откладывала деньги, и карьера инженера в сфере, которая ей всегда нравилась.

А тут еще обрисовались неплохие перспективы на личном фронте — на блондинку обратил внимание коллега по работе, 26-летний Майкл Лэйн, трудившийся там же механиком.

Он приносил ей на рабочее место цветы и, по свидетельству общих знакомых, умел красиво ухаживать, - сообщает газета The Mirror.

Пара начала встречаться, но через некоторое время Шана, ставшая замечать странности за своим партнером, да еще и изводившем ее сценами ревности, решила порвать «токсичные» отношения.

Но настойчивый ухажер не принял отказа и продолжал повсюду преследовать девушку. Сначала его назойливость просто досаждала, но потом мужчина начал выдавать идеи в духе Отелло, заявляя, что, если Шана не будет с ним, она не будет ни с кем.

В этот момент женщине стало страшно за свою жизнь и она обратилась в полицию. Но там ей ответили, что непосредственной угрозы в словах почитателя нет и посоветовали просто успокоиться.

В течение последующих 5 месяцев Грейс еще 4 раза писала заявления в участке, но реакция была прежней — выкиньте все это из головы и просто живите дальше. В итоге полицейские обвинили девушку в том, что она «тратит в пустую время правоохранителей» и влепили ей штраф в 90 фунтов.

Шана поняла, что помощи она не дождется и решила последовать советам копов.

Но через 6 недель полиции все же пришлось отреагировать — в дежурную службу поступил вызов на хорошо знакомый им адрес. Только поводом стали уже не угрозы, а труп отчаивавшейся получить защиту девушки.

Как потом установят следователи, ночью Майкл Лэйн ворвался к Шане в комнату, перерезал ей горло и попытался сжечь тело. Соседи, увидев валящий из окна дым, вызвали пожарных, но спасать было уже некого.

Убийцу быстро вычислили, просто подняв протоколы заявлений убитой, судили и приговорили к пожизненному заключению. Понесли ли наказание советовавшие девушке успокоиться полицейские, не сообщается.