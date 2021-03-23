Военный эксперт о гибели летчиков бомбардировщика под Калугой: из-за чего произошла трагедия

По предварительной версии, причиной трагедии на дальнем бомбардировщике Ту-22М3 стало нештатное срабатывание системы катапультирования Фото: wikimedia.org

Тут первым делом возникает неизбежный вопрос: что стало причиной ЧП?

Офицер штаба авиачасти в Шайковке на этот вопрос ответил так: "На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора".

В Минобороны РФ подтвердили эту информацию. И добавили, что причиной инцидента стало нештатное срабатывание системы катапультирования. А из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов пилоты при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью...

О загадочных причинах трагедии я поговорил со знающим человеком - летчиком I класса, бывшим командиром такого же ракетоносца, полковником запаса Виктором Нескородем. Нашу беседу я начал с "некомфортного" вопроса:

- За многие годы вашей службы такое случалось?

- Да, помню один аналогичный случай. Был он лет 30 назад. Тогда тоже случилось ЧП со смертельныи исходом. Правда, из 4 членов экипажа после катапультирования с земли, двое все же выжили. Хотя и получили тяжелые травмы.

- И тогда тоже причиной трагедии стало это самое "нештатное срабатывание системы катапультирования"?

- Да, так, насколько я помню, было записано в итоговых материалах комиссии, расследовавшей ЧП. Хотя... Хотя... В нашем полку ходила молва, что причина была в другом... В ошибке одного из старших офицеров вышестоящего штаба, который после 45-дневного отпуска решил полетать с экипажем... Ну и, грубо говоря, нажал не ту кнопку...

Я тоже всегда переживал, если в состав экипажа включали начальников...

- Экипаж Ту-22 МЗ составляет четыре человека. А среди погибших только три пилота. Куда делся четвертый?

- Для меня это тоже пока загадка. Хочу верить, что он выжил. Может, нам пока не все говорят?

- Какие катапультные кресла утсановлены на бомбардировщике?

- КТ-1М. При его срабатывании должен произойти автоматический сброс крышки фонаря кабины. Конструкция самолета позволяет производить катапультирование даже на земле. Я и такое однажды видел в свое время. И все тогда обошлось. Экипаж, конечно, побился, но никто не погиб. Пилотов выбросило вверх на высоту, достаточную дя того, чтобы раскрылись парашюты. А вот в данном случае этого, к великому сожалению: почему-то не произошло.

- А как вообще происходит катапультирование?

- В строго определнной последовательности: оператор, штурман, правый лётчик, командир корабля.

Причем предусмотрено как индивидуальное, так и принудительное катапультирование.

Принудительное катапультирование экипажа выполняется только командиром.

Я и сейчас хорошо помню, что надо делать в таких случаях.

- И что же?

- Мне надо поднять колпачок и включить тумблер «Принудительное покидание» на левом борту кабины.

При этом на каждом рабочем месте пилотов загорается красный транспарант. При выходе кресла члена экипажа из кабины на приборной доске командира загорается сигнальное табло. Скажем: «Самолёт покинул оператор».

Принудительное катапультирование является основным, индивидуальное покидание — резервным.

- А как происходит это самое индивидуальное покидание самолета?

- На каждом кресле членов экипажа есть две боковые ручки «изготовка-покидание». Для срабатывания системы достаточно нажать на любую из ручек.

- Вы обратили внимание на то, что катапульты сработали "на земле при запуске двигателей". Тут может быть связано одно с другим?

- Думаю, что да. Такую связь нельзя исключать. Возможно, что именно тут и кроется загадка или причина ЧП. Но главное слово должны сказать те профессионалы, которые уже приступили к расследованию трагедии..

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

Ту-22М3 – дальний бомбардировщик-ракетоносец. Предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот.

Первый опытный Ту-22М3 совершил свой первый полет 20 июня 1977 года.

С 1978 года был запущен в серийное производство.

В марте 1989 года в окончательном виде Ту-22М3 был принят на вооружение.

Всего на Казанском авиационном заводе было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.

Летно-технические характеристики Ту-22М3:

Размах крыла при стреловидности 20° – 34,28 м

Размах крыла при стреловидности 65° – 27,70 м

Длина самолета – 42,46 м

Высота самолета – 11,05 м

Максимальная взлетная масса – 124 т

Максимальная скорость полета – 2000 км/час

Тактический радиус действия – 2200 км

Практический потолок – 14 000 м

Экипаж – 4 человека

ВООРУЖЕНИЕ:

Ракетное вооружение самолета состоит из одной (под фюзеляжем в полуутопленном положении), двух (под крылом) или трех управляемых ракет Х-22Н (или МА), предназначенных для поражения крупных морских и наземных целей на дальностях 140-500 км.

В ходе модернизации вооружение бомбардировщика было дополнено гиперзвуковыми ракетами малой дальности Х-15. Шесть ракет размещаются в фюзеляже, еще четыре ракеты подвешиваются на внешних узлах под крылом и фюзеляжем.

Бомбовое вооружение состоит из обычных и ядерных свободнопадающих бомб общей массой до 24 000 кг.

Оборонительное вооружение самолета состоит из системы пушечного вооружения с пушкой типа ГШ-23 (скорострельность - до 4000 выстрелов в минуту). Самолет оснащен комплексом радиоэлектронного подавления и автоматом пассивных помех.

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