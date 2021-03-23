Врач рассказал, что произошло с лицом Веры Алентовой

Вера Алентова и Дарья Повереннова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вера Алентова после выхода на экраны культового фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" получила звание одной из самых привлекательных актрис Советского Союза. Однако в начале 2000-х с лицом артистки стали происходить странные вещи. Пластический хирург рассказал о том, что же случилось.

Слухи о том, что Вера Алентова делала пластические операции, ходят с завидной регулярностью. Поводом становятся фотографии 79-летней звезды советского кино.

"Если сравнивать фотографии Алентовой 90-х годов и нынешние, можно понять, что Вера Валентиновна - частый гость в кабинете моих коллег. Минимум два раза она делала эндоскопию и прямую подтяжку лба, чтобы избавиться от нависания век и сделать взгляд более жизнерадостным и открытым", - поделился мнением пластический хирург Иван Володченков.

Специалист заявил, что из-за чрезмерного увлечения пластикой у многих пациентов происходит асимметрия глаз. Рассматривая фото актрисы, Володченков отметил: "У актрисы разрез глаз разный. Верхнее веко справа поднимается хорошо. А вот слева наблюдается атрофия мышцы, отвечающей за поднятие левого века. Это происходит после проведения третьей-четвертой блефаропластики. Слабость мышцы возникает из-за того, что мягкие ткани зарастают фиброзом. Он не дает возможности в полной мере работать мышцам, поднимающим верхнее веко".

По словам врача, Вера Валентиновна делала и нижнюю блефаропластику. Иссечение жировых мешков под глазами актриса проводила не единожды. "Нижняя блефаропластика проводилась четыре, а может быть, и пять раз... У нее один раз в два года меняется разрез глаз и становятся разными ресничные линии. Наружные углы глаз у нее находятся на разных уровнях, что свидетельствует о хирургическом вмешательстве. Этот недостаток можно убрать, сделав специальную профилактику выворота нижнего века. Но из-за фиброзной ткани, которая образуется после операций, невозможно создать стопроцентную симметрию слева и справа", - цитирует его Собеседник.Ru.

Исправляла Алентова и свой нос, уверен пластический хирург. "С возрастом у всех людей опускается кончик носа. У Алентовой он не то что не опустился, а, наоборот, приподнялся. Предполагаю, что операции в области носа она делала неоднократно. Из-за этого кожа стала грубой", - делится врач.

По его словам, пострадали из-за пластики у актрисы и губы. "У нее была операция на губах - на них видны четкие рубцы по краю. Скорее всего ей удаляли гель из губ. У Алентовой губы сильно растянуты, деформированы по краям. Это говорит о том, что пациентке была проведена подтяжка средней трети лица", - рассуждает специалист.