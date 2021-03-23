«Переболел не так, чтобы тяжело, но неприятненько»: Дзюба перед матчем с Мальтой рассказал о своем состоянии

Капитан сборной высказался за то, чтобы такие «карликовые» команды, как сборная Мальты, все равно имели возможность выступать в отборочных турнирах к чемпионатам мира и Европы. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Капитан сборной России Артем Дзюба и главный тренер команды Станислав Черчесов накануне матча с Мальтой ответили на вопросы журналистов. Черчесов заявил, что при выборе состава не обращает внимание, против какого соперника играть, а исходит из готовности своих футболистов. А Дзюба рассказал о том, как себя чувствует после того, как переболел коронавирусом.

«Переболел не так , чтобы тяжело, но неприятненько. Сбор пропустил, но лучше и лучше себя чувствую, как мне кажется последствий не осталось», - рассказал Дзюба о состоянии своего здоровья. Коронавирусом он болел еще перед рестартом чемпионата России, и после этого набрал нормальную форму.

Так же капитан сборной России высказался за то, чтобы такие «карликовые» команды, как сборная Мальты, все равно имели возможность выступать в отборочных турнирах к чемпионатам мира и Европы. «Я за популяризацию футбола, - заявил Дзюба. - Нельзя их лишать возможности отбора, все должны иметь шанс попасть на тот или иной турнир. Тем более, что такие сборные, которые принято называть карликовыми, прибавляют в организации. И теперь все умеют обороняться качественно и хорошо. Проходных соперников не осталось Мальта играет в пять защитников, крепкая команда, но понимаем, как давить. Но мы не считаем, что это будет проходной матч».

Дзюбу спросили и о том, готов ли он сыграть в сборной России в паре с другим нападающим, например с Александром Соболевым. «Пробуем разные вариации, мне комфортно в любых сочетаниях. Я в «Зените» играю в два нападающих. Так что я за любой кипиш», - ответил нападающий.

«Мы уже делали такое в Лиге наций. Сколько вы вместе сыграли минут 20?», - уточнил у Дзюбы Станислав Черчесов. «Все зависит от того, с кем играют, какая ситуация на поле, как работают фланги, доставляют ли они мяч нападающим. Но главное, что Дзюба и Соболев и на тренировках и в жизни хорошо общаются, а значит и в игре найдут общий язык», - ответил на этот же вопрос главный тренер команды.