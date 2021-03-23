Шофер российского консульства в Страсбурге воровал дорогие велосипеды

В старинной части города, где расположен и так называемый дипломатический квартал, горожане и многочисленные гости предпочитают передвигаться на велосипедах - так удобнее. Фото: Shutterstock

Во французском Стасбурге находится штаб-квартира Совета Европы (СЕ), в который входят 47 государств, включая Россию. Там же расположены Парламентская ассамблея СЕ, Европейский суд по правам человека и некоторые другие европейские институты. Город наводнен дипломатами, парламентариями, юристами из разных стран. Среди них немало российских граждан, поэтому в Страсбурге действует Генеральное консульство РФ.

В старинной части города, где расположен и так называемый дипломатический квартал, горожане и многочисленные гости предпочитают передвигаться на велосипедах - так удобнее. Вот и бывший первый заместитель мэра Страсбурга Ален Фонтанель раскатывал там на дорогущем электрическом велике. И вдруг в начале февраля не обнаружил его на привычном месте парковки.

Как рассказал «КП» россиянин, проработавший в Страсбурге несколько лет, кража велосипедов - бич городского дипквартала. Их воруют там сотнями, в основном этим занимаются мигранты из африканских и азиатских стран. Одна из наших гражданок, занимавшая высокий пост в европейской структуре, лишилась сразу трех своих двухколесных машин, которые так и не нашли. За прошлый год пропало более 300 дорогих велосипедов на общую сумму в 100 тысяч евро.

Французскому экс-чиновнику повезло больше: спустя несколько дней после пропажи он случайно увидел, что его машина вместе с двумя другими велосипедами той же марки продается за полцены на популярном местном интернет-сайте частных объявлений. Фонтанель подал заявление в полицию, стражи порядка под видом покупателей связались с продавцом, который назначил им встречу... у боковой двери российского генконсульства.

Вышедший оттуда мужчина выкатил четыре велосипеда, включая тот, что принадлежал Фонтанелю (совпал серийный номер), и предъявил квитанции об их покупке, заверенные консульской печатью. За машины продавец просил от 300 до 400 евро. Однако полицейские быстро установили, что документы подделаны, и задержали мужчину, который оказался шофером генконсульства, не имевшим дипломатического иммунитета. Его имя следствие не разглашает.

Через сутки задержанного отпустили, но дело закрыто не было. И вот в понедельник полиция выдала ордер на арест этого человека, которого теперь уже подозревает в незаконной продаже десятков украденных велосипедов. Однако в генконсульстве сообщили, что водитель уже вернулся в Россию «по состоянию здоровья». Теперь прокуроры могут принять решение о проведении судебного разбирательства, даже если подозреваемый останется вне их досягаемости.