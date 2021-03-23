Богдан Безпалько: К нацистам на Украине хуже относиться не стали — но государство пасует перед ними

«КП» обратилась за комментарием к известному политологу, члену совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдану Безпалько Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заместитель министра внутренних дел Украины назвал нацистов…. нацистами! Такое сенсационное заявление Антон Геращенко сделал после того, как толпа украинских националистов на днях атаковала в Киеве офис президента Зеленского. И обезобразила его не по-европейски.

То, что второй человек в МВД незалежной окрестил правосеков «маргиналами, неонацистами и скинхедами из профашистских кругов» кого-то, возможно, удивило. Потому как прежде сам глава МВД Аваков испытывал необъяснимую симпатию к ребятам из этого ультраправого лагеря. И если не прямо, то косвенно не раз «вдохновлял их на подвиги».

«КП» обратилась за комментарием к известному политологу, члену совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдану Безпалько.

- В Киеве под давлением обстоятельств изменили отношение к местным нацистам?

- Думаю, никакого изменения в отношении не произошло. Это всего лишь риторика. Которая вызвана необходимостью хоть как то отреагировать на то, что офис украинского президента в столице страны был атакован националистической толпой. На то, что маргиналы изуродовали офис главы государства. Но для киевских властей это всего лишь констатация факта.

- На акцию в Киеве, по официальным данным, пришло около 3 тысяч националистов.

- Ну, и что делает в этой ситуации украинское государство? Да ничего оно не может сделать(или не хочет)! Что означает: государство отсутствует, а его президент является ширмой. И руководителям силового ведомства, вроде МВД, остается отделываться такого рода заявлениями. Из этих 3 тысяч человек должна была быть арестована активная часть. Против них за минувшие дни должны были начаться следственные действия. И «кадры» эти обязаны были уже начать давать показания на остальных из тех трех тысяч. И по всем регионам Украины стартовали бы посадки.

- Но эти решительные действия заменили решительными словами?

- Ну, заместитель главы МВД Авакова Геращенко что-то там прохрюкал. Но все это через неделю забудут. И защитники националиста Сергея Стерненко забудут в том числе.

За риторикой и националистов, и силовиков никаких действий — в отношении тех же ультраправых - пока не стоит. Наоборот, мы видим, что батальон «Азов» не прекратил своего существования. Из Донбасса сообщают, что на линию фронта прибыли подразделения «Правого сектора» (запрещен в РФ).

- Это могли быть те же люди, что в субботу гадили у дверей президентского офиса?

- Не думаю, что это те же люди, которые митинговали в выходные в центре Киева. Но в любом сильном государстве в Европе или Америке всю эту толпу давным-давно бы рассеял и частично пересажал полицейский спецназ. Их бы блокировали и препроводили в автозаки.

- Как в Нидерландах?

- Да, недавние протесты в Голландии и Бельгии «погашали» дубинками. А тут получается, что государство - заложник у этих 3 тысяч человек.

- Похоже на революционную ситуацию?

- Есть такое, когда даже небольшая группа способна поставить на уши все государство и общество. Если б был открыт огонь — пусть даже над головами — никто и не посмел бы разрисовать не только двери в президентский офис, но даже что-то высказать против главы государства!

- То есть, никакой борьбы с нацизмом в Незалежной нет и не предвидится?

- Нет, конечно — и сам Аваков, и его зам Геращенко, в принципе, по сути своей, такие же неонацисты.

- Есть ли связь между стремлением Порошенко после вероятных досрочных выборов стать премьером, а потом и президентом - и атакой на президентский офис?

- Допускаю эту связь. Но для Порошенко такие акции — лишь один из инструментов по возвращению своей власти. У премьера на Украине сейчас едва ли не больше полномочий, чем у президента. Премьерское кресло - прямая дорога к тому, чтобы управлять государством без всякого президента. А Порошенко в последнее время стал ли едва ли не главным националистом в соседнем государстве.

- Оттеснив прежних ультрас ?

- Ну вот куда делись все эти Тягнибоки, Яроши и прочие? Нет ответа. Зато отчетливо слышен сам Петр Порошенко. Для своих целей Петр Алексеевич может и деньги выделять на подобные акции...

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