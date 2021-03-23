В Центробанке объяснили, почему хотят поменять дизайн наличных денег

К 2035 году старые модификации по большей части выйдут из оборота в силу естественных причин Фото: REUTERS

Больше половины россиян не могут обойтись без наличных денег. К такому выводу пришли эксперты Банка России. И хотя доля безналичных платежей в стране уже превышает 70%, от привычных купюр и монет в ЦБ отказываться не планируют. Наоборот, планируют их модернизировать, чтобы лучше защитить от износа и фальшивомонетчиков. Об этом на виртуальной пресс-конференции заявил Михаил Алексеев, заместитель председателя Банка России.

ОБЪЕМ НАЛИЧНЫХ ВЫРОС

Итоги прошлого года двояки. С одной стороны, россияне стали больше пользоваться картами и онлайн-платежами. С другой, объем наличных денег в обращении вырос на 2,8 триллиона рублей. По тем или иным причинам граждане сняли сбережения в банках (там сейчас лежит около 30 триллионов) и назад их не вернули. В итоге наличная денежная масса выросла примерно на четверть. Это больше, чем за предыдущие четыре года (подробнее – см. графику).

- В нашем базовом сценарии часть избыточной наличной массы должна вернуться обратно в кассы банков, а потом и в кассу ЦБ, - пояснил Михаил Алексеев.

По его словам, это в том числе будет связано с ростом ставок по вкладам. Наличные деньги теряют свою стоимость из-за растущей инфляции. А в банках можно получить хотя бы 4 – 5% годовых. И если ключевая ставка будет расти и дальше (на недавнем заседании совета директоров ЦБ ее подняли с 4,25 до 4,5%), то хранить сбережения в банках будет еще выгоднее.

ДВЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БАНКНОТ

Главная новость – ЦБ начинает модернизацию сразу шести денежных номиналов банкнот: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Регулятор преследует две важных цели. Во-первых, улучшить защиту банкнот от фальшивомонетчиков. Во-вторых, удлинить срок их эксплуатации за счет специального лакового покрытия. При этом менять 200- и 2000-рублевки не планируют. Наоборот, оставшиеся купюры будут приводить к единому стилю с этими недавно выпущенными в оборот номиналами.

- Сейчас у нас идет расхождение. Во-первых, старые банкноты дизайна 1997 года меньше защищены. Во-вторых, они выполнены в разных стилях. Модернизированные купюры будут приближены к дизайну банкнот в 200 и 2000 рублей, - пояснил Михаил Алексеев.

По его словам, в среднем на разработку банкноты или ее модернизированного варианта уходит 1 - 2 года. При этом одновременно могут разрабатываться не более двух банкнот. Они будут поступать в обращение постепенно.

Cтарые банкноты дизайна 1997 года меньше защищены. Во-вторых, они выполнены в разных стилях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На практике насыщение оборота новыми купюрами происходит в течение двух-трех лет. По прогнозу ЦБ, к 2030 году доля модернизированных банкнот станет значительной.

- К 2035 году старые модификации по большей части выйдут из оборота в силу естественных причин. Но они будут сохраняться в обращении и приниматься как законные платежные средства еще не одно десятилетие, - пояснил Михаил Алексеев.

ЧТО ИЗОБРАЗЯТ НА НОВЫХ БАНКНОТАХ

Изменится не только дизайн, но и изображения на новых банкнотах. Основная концепция – на каждой из них будет изображен город, символизирующий один из федеральных округов (их в России как раз восемь). На лицевой стороне будет главная достопримечательность города, а на оборотной – одно из примечательных мест округа. Это значит, что часть существующих городов исчезнут с наличных денег. К примеру, вместо Хабаровска самую крупную банкноту отдадут Екатеринбургу.

Как пояснили в ЦБ, на этот раз (как было с 200- и 2000-рублевками) всенародного голосования не планируется. Выбирать дизайн и конкретные изображения на новых купюрах будут специальные рабочие группы. Но эту работу ЦБ будет освещать в прессе.

- Использование рабочих групп позволит сделать выбор более взвешенным и рациональным, - пояснил Алексеев.

При этом первой ласточкой станет 100-рублевка. Ее разработка уже началась. В обращение эта купюра должна попасть уже в следующем году.

- Концептуальный дизайн банкноты в 100 рублей уже разработан и одобрен советом Банка России. Коллеги из Гознака уже приступили к разработке защитных признаков и уточнению дизайна, - рассказал зампред ЦБ, но не уточнил, что именно будет изображено на банкноте.

ЗАЧЕМ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ 10-РУБЛЕВКУ?

Примечательно, что в Центробанке решили модернизировать даже 10-рублевку. Хотя сейчас она почти не применяется в розничной торговле. Ее доля стремится к нулю.

- Действительно, десятирублевая банкнота сейчас не находится в активном обращении. Но она остается законным платежным средством на всей территории страны. А выпуск модернизированной банкноты, покрытой специальным лаковым составом, сделает этот номинал более долговечным. Тогда за счет этого мы сможем частично уменьшить потребность в выпуске 10-рублевой монеты, - пояснил Михаил Алексеев.

А вот расширять купюрный ряд за счет увеличения номиналов в ЦБ точно не планируют. По крайней мере, в ближайшие 10 лет.

- Потребности в выпуске банкноты выше номинала в 5000 рублей Центральный банк пока не видит. Нынешняя структура наличного оборота удовлетворяет все потребности и граждан, и предприятий. Монеты в 50 и 100 рублей выпускать тоже не планируем, - заявил зампред ЦБ.

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