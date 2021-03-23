Завуч школы украла младенца для молодого мужа, а тот все равно ее бросил

Елена Линник с дочкой и первым мужем. Фото: СОЦСЕТИ

Поначалу даже опытные следователи не могли поверить, что «работал» одиночка. Ну не могло быть иначе! Двое. Не меньше. Тут же вам не голливудское кино, а обычная жизнь - провинциальный городок Сальск и простенькая кирпичная больница... Ночью (на дворе стояло лето коронавирусного 2020 года) кто-то отжал пластиковое окно пустой ординаторской, что на первом этаже. Вышел в коридор и добрался до соседней палаты, где лежали две роженицы. Потом этот кто-то дождался, когда одна из мамочек выйдет в туалет (вторая блаженно спала), взял ее ребенка и так же незаметно исчез. Ночные охранники божились, что через главный вход никто не выходил, а если младенца через окно вынесли, так это тем более аргумент, что не мог преступник быть один! Что ж он, на асфальт с ребенком в руках сиганул, что ли? Но малыш не проснулся и не заплакал. И никто не услышал. Чепуха какая-то...

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО СНЯЛИ КАМЕРЫ

Поначалу было несколько версий - не исключали, что к этому причастны охранники или даже сама мама ребенка. Потому как похититель прекрасно ориентировался в географии и порядках роддома.

А раскрыть дело в итоге удалось благодаря камере видеонаблюдения, установленной на соседней улице. Той ночью она всего на несколько секунд сняла человека, который нес ребенка… в полиэтиленовом пакете. Человека в итоге удалось идентифицировать. И задержать. В 100 километрах от места преступления.

- Мы, когда услышали, поверить не могли, - стандартная фраза, которую повторяют все знакомые 40-летней Елены Линник.

Мама двух прекрасных девочек. Учительница, которую все село знает. Участник конкурса «Лучший педагог Калмыкии».

Камера сняла ночью у роддома именно ее. Ребенка, чтобы вдруг кто-то из ночных прохожих не увидел, она действительно положила в пакет.

Зачем?!

Линник вот-вот начнут судить. За похищение несовершеннолетнего ей светит реальный срок, до 12 лет. Вину она признает: «Я виновата. Раскаиваюсь».

А родные уверены:

- Это ее Володька с пути сбил…

«НИЧЕГО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛ»

Калмыцкое село Яшалта по факту как небольшой городок. Почти 5 тысяч жителей. Райцентр. Однако семью Линник здесь знают почти все. И муж, и жена - педагоги. Сергей - музыкант, готовит местных детишек к песенным конкурсам. А Елена долго работала воспитателем в детсаду (почетная грамота Минобразования Калмыкии на этот счет имеется), затем перешла завучем в школу (преподавала в младших классах). В общем, уважаемая пара. Двое дочек у них. Старшая, Владислава, уже в университете учится. Младшая - еще в школе.

Владимир Тимофеев, второй муж похитительницы. Фото: Первый канал

Со стороны казалось - счастливая семья. И тут на тебе. Осенью 2019-го по Яшалте пошли разговоры, что Лена Линник от мужа уходит. Нашла себе помоложе.

Владимир Тимофеев действительно на пять лет моложе. Работает в строительной сфере.

- Мы познакомились случайно, у церкви, - признался мужчина в программе «Пусть говорят» на Первом канале. - Лена приехала туда на машине и попросила меня починить что-то ей по мелочи. Ну, так и начали общаться. Потом еще в кино сходили.

- Подождите. Но ведь у Елены был муж, дети.

- Я про это ничего не знал, - утверждает Тимофеев. - Я слышал, что есть дочери. Но что она после встречи со мной развелась, я не знал!

В сентябре 2019-го Елена и Владимир расписались.

БЫЛ ЖИВОТИК? ИЛИ НЕТ?

Как только разговор заходит про их отношения, Тимофеев старается подбирать слова. А потом вдруг признается: он бы, скорее всего, и не женился на Елене, если бы она однажды не принесла ему справку о беременности. Так что брак был не по любви. По крайней мере со стороны Владимира. Елена же, насколько видели соседи, в новом муже души не чаяла.

- До этого у меня детей не было, поэтому рождения ребенка я ждал, - говорит Тимофеев. - Мы готовились. У Лены начал расти животик. Я часто прикасался ладошкой и чувствовал, что кто-то мне с той стороны отвечает.

При этом на учет по беременности Елена в местную больницу не встала. Молодому мужу она заявила, что наблюдаться и рожать будет в соседнем регионе. В городе Сальске Ростовской области, до которого - добрая сотня километров.

- Я ее возил туда несколько раз, ждал у ворот. Потом она регулярно своему врачу звонила, - говорит Тимофеев.

А вот коллеги Елены по школе рассказывают: когда узнали о ее беременности, удивились. Потому что визуально ее живот совсем не увеличивался.

- Мы не видели, что живот растет, хотя Лена нам говорила, что собирается в декрет. Потом она внезапно ушла на больничный, якобы с дочкой. А потом и вовсе уволилась. Это выглядело вообще нелогично, потому что в таком случае она ведь лишалась оплачиваемого декретного отпуска.

ВЫЖИДАЛА НА СЪЕМНОЙ КВАРТИРЕ

В июле Владимир Тимофеев отвез жену рожать в Сальск.

- Через два дня Лена позвонила мне поздно ночью, я спал. Спросила, могу ли я прямо сейчас за ней приехать. Почему ночью? Она сказала, будто завотделением уходит в отпуск, и она взяла ее с ребенком к себе на квартиру. Якобы присмотреть. Поэтому заехать нужно не в роддом, а к магазину неподалеку, она меня будет ждать на улице.

- И вас такое объяснение не удивило?!

- Удивило. Я ведь готовился приехать на выписку с цветами, с подарками. А тут нужно гнать ночью. Но я подумал, что так бывает…

Теперь уже известно, что на самом деле на момент регистрации брака с Тимофеевым Елена действительно была беременна. Но еще в январе 2020 года у нее случился выкидыш. Однако от нового мужа она это скрыла. Не хотела терять.

Потому она и придумала целую стратегию. Когда муж привозил ее к больнице, отсиживалась на территории пару часов, будто была на приеме. Когда привез «рожать» - подождала, пока Владимир уедет, нашла по объявлению посуточную квартиру и жила в ней несколько дней. За это время изучила местность. Ходила на разведку - смотрела в окнах на первом этаже, к кому приносят новорожденных.

На следственном эксперименте Елена Линник показала, как все сделала одна. Как с помощью ножа справилась с окном ординаторской, как видела в темноте вышедшую из палаты в туалет мамочку. Тихо вошла и взяла чужого ребенка.

Палата, откуда украли ребенка. Фото: ГСУ СК РФ по Ростовской области

«Я ЕЕ ОБ ЭТОМ НЕ ПРОСИЛ»

Многие до сих пор не могут поверить, что Владимир Тимофеев о планах жены ничего не знал. Если ребенка женщина потеряла, разве мог ее мужчина ничего не заметить? Тимофеев утверждает, что живот все это время продолжал расти - до размеров большого мяча. Лукавит?

- Когда вашей жене по срокам нужно было рожать?

- В мае. Получается, она переходила два месяца. Я так думал.

Оперативники приехали в дом к Тимофееву, когда вся его родня собралась посмотреть на малыша.

- Мне следователь говорит: ты сейчас выдохни и послушай. Это не твой сын, она его украла, - вспоминает Владимир Тимофеев. - Я спросил у Лены: «Это правда?» Она кивает. «Я на это пошла только ради тебя». А я ей: «Я тебя о таком не просил!»

Полицейские сработали быстро. С момента исчезновения ребенка прошло всего 12 часов.

Настоящая мать Наталья Русикова до сих пор не может оправиться от того, что семья пережила несколько месяцев назад.

- У меня такое нервное бывает: выйду сейчас из комнаты и тут же появляются мысли, а вдруг вернусь, а нашего Сашу снова украли?

ПОДАЛ НА РАЗВОД

- Когда вы последний раз общались с женой? - спрашиваю у Владимира Тимофеева.

- В день, когда ее задержали. Она ведь все это время в СИЗО сидит.

Известно, что в январе нынешнего года Владимир подал заявление на развод. Теперь он снова холостой.

А вот первый муж, Сергей, заявляет, что простил Елену и готов ее ждать, даже если женщину в итоге осудят.

- Когда мы жили вместе, мне казалось, что у меня самая счастливая семья, - признается Сергей. - Я не знаю, что произошло с Леной. Я не хотел этого развода. Но я ее простил. Мы наняли адвоката, мы хотим добиться, чтобы она избежала тюрьмы.

По статье «похищение несовершеннолетнего» Елене Линник грозит реальный срок, от 5 до 12 лет. В ближайшее время дело будут передавать в суд.

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