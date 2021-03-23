Sber CIB прогнозирует рост цен на акции «Роснефти» еще почти на четверть

Sber CIB повысил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с $7,8 до $9,6 за штуку, отмечается в аналитических материалах инвестбанка. Это самое существенное повышение прогноза в нефтяной отрасли. Долгосрочная рекомендация «покупать» для бумаг подтверждена.

Аналитики Sber CIB сформулировали торговую идею «покупать» акции «Роснефти». По их мнению, инвесторы недооценивают дивидендный потенциал компании. Ожидаемые хорошие финансовые показатели за первый и второй кварталы этого года (отчетность выйдет в середине мая и августа) станут катализатором дальнейшего роста. Помимо этого, аналитики ожидают обновленной информации о разведке, добыче и запасах по флагманскому проекту компании – «Восток Ойл».

«Постепенное уточнение качества запасов месторождения будет иметь ключевое значение для оценки проекта, - полагают аналитики Sber CIB. - Финансовые показатели «Роснефти» в 2021-2022 годах будут расти быстрее, чем у всех других нефтегазовых компаний в России. В этом году мы прогнозируем рост EBITDA и чистой прибыли на 15% и 26% выше консенсус-прогноза Bloomberg. Наши ожидания по дивидендам выше рынка на 60% для 2021 года ($0,74 или 53,9 рубля на акцию) и на 40% - для 2022 года ($0,88 или 61,9 рубля на акцию)».

По прогнозу Sber CIB, дивидендная доходность акций «Роснефти» в 2022 году должна достигнуть 13%. Доходность свободного денежного потока (СДП) компании, по мнению аналитиков, достигнет в 2022 году 17%.