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Экономика23 марта 2021 19:05

Совкомбанк вручил миллион рублей победителю акции «Новый год с «Халвой»

Главный приз достался отцу троих детей из Зеленограда
Ксения БОГДАНОВА
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Победитель акции Александр Прозукин (справа) получил сертификат на миллион рублей из рук директора национальной системы рассрочек «Халва» Совкомбанка Александра Дворского.

Сотрудник фармацевтической компании Александр Прозукин из Зеленограда неожиданно стал миллионером: отец троих детей принял участие в акции «Новый год с «Халвой» от Совкомбанка и выиграл 1 миллион рублей. 23 марта Совкомбанк подвел итоги розыгрыша и объявил имя победителя.

Акция «Новый год с «Халвой» проходила с 14 декабря 2020 по 17 января 2021 года. Чтобы включиться в борьбу за призы, нужно было активировать акцию в мобильном приложении «Совкомбанк-Халва» и сделать не менее пяти покупок на общую сумму в 10 тысяч рублей по карте рассрочки «Халва» в магазинах-партнерах. Победители акции определялись с помощью генератора случайных чисел.

- Акция Банка была специально приурочена к Новому году. Владельцы «Халвы», активировав участие в акции, получали бесплатный пробный период опции «Халва.Десятка» с увеличенным сроком рассрочки во всех магазинах-партнёрах до 12 месяцев, - рассказал директор национальной системы рассрочек «Халва» Александр Дворский. - Таким образом, покупать подарки близким на новый год было просто и выгодно.

Победитель Александр Прозукин признается: он оформил карту рассрочки, чтобы накупить подарков к Новому году и продуктов к праздничному столу. А в итоге получилось, что еще и крупно заработал! Активировав акцию в мобильном приложении, Александр сделал несколько покупок в магазинах, которые входят в партнерскую сеть «Халвы» - в «Перекрестке», «Пятёрочке» и «Леруа Мерлен».

- До сих пор не могу поверить, что я выиграл миллион, - говорит счастливый победитель. - Когда оплачивал «Халвой» подарки семье и продукты к праздничному столу думал, что трачу, а на самом деле заработал. Спасибо Совкомбанку за очень удобную и выгодную карту рассрочки, а также за то, что приводите такие акции с честными и понятными условиями. Благодаря вам в свой 2021 года я зашёл миллионером.

Розыгрыш акции прошел в главном офисе Совкомбанка в Москве. Сразу после подведения итогов менеджер банка связался с Александром и сообщил ему радостную новость. Деньги уже перечислены на счет победителя, более того, оплату налога с выигрыша также взял на себя банк.

Всего в акции приняли участие более 50 тысяч клиентов. Все участники розыгрыша кроме увеличенного периода рассрочки по карте «Халва» получили повышенный кэшбэк до 6%. Так же им стали доступны и другие приятные бонусы – бесплатное страхование жизни, карты и покупок, консультации юристов, отсутствие комиссии на некоторые операции.

Карта рассрочки «Халва» - самый востребованный продукт Совкомбанка и одна из самых популярных банковских карт в России. С 2017 года, когда был запущен проект, число ее пользователей выросло до 7 миллионов человек. Партнерская сеть магазинов, в которых доступны покупки по карте «Халва», сегодня насчитывает 225 тысяч торговых точек по всей стране.

БИЗНЕС-ПРЕСС