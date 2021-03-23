Как выглядят мировые рейтинги без Хабиба

Нурмагомедов остается самым популярным персонажем Рунета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава самой популярной в мире бойцовской организации Дана Уайт тянул до последнего. Все наделся, что Орел вернется в клетку и вновь снесет «золотое яичко». Уговаривал российского бойца разными способами, но все тщетно. И после того, как на прошлой неделе Хабиб через Инстаграм еще раз подтвердил, что завершил карьеру, Дана Уайт смирился с потерей своего самого кассового бойца.

«Он официально на 100% на пенсии. Было удивительно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за всё, наслаждайся всем тем, что будет в твоей жизни, мой друг», - написал Уайт в Твиттере.

А уже через день на сайте UFC изменились рейтинги, которые возглавлял Хабиб. В абсолютном рейтинге, без привязки к весовой категории, на первое место вновь вернулся Джон Джонс, возглавлявший его до Хабиба. А рейтинг легковесов - Дастин Порье, которого Хабиб придушил в сентябре 2019 года. На втором месте его последний соперник Джастин Гетжи. Не так далеко и еще одна жертва Нурмагомедова – Конор Макгрегор… Словом, Хабиб всех победил и ушел, как обещал своей маме после смерти отца.

КСТАТИ

Нурмагомедов остается самым популярным персонажем Рунета, имея уже 27,7 млн подписчиков в Инстаграм. Любопытно, что с конца прошлого года, число фанатов Хабиба выросло на 1,5 млн, хотя он и не выходил в октагон.

Рейтинг UFC. Легкий вес

1. Дастин Порье

2. Джастин Гейджи

3. Чарльз Оливейра

4. Майк Чандлер

5. Тони Фергюсон

6. Конор Макгрегор

Абсолютный рейтинг UFC (Вне зависимости от веса)

1. Джон Джонс

2. Камару Усман

3. Стипе Миочич

4. Александр Волкановски

5. Исраэль Адесанья

6. Дастин Порье