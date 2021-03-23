Клиенты УК «Промсвязь» удвоили свои сбережения

Управляющая компания «Промсвязь» смогла вдвое превзойти среднерыночную доходность. По состоянию на 19 марта 2021 года индекс Московской биржи (основной биржевой индикатор в нашей стране) прибавил за последний год 52,7%, то стоимость пая открытого паевого инвестиционного фонда «Промсвязь – Перспективные вложения» приросла более чем на 100% - до 7800,75 рублей.

Напомним, этот ПИФ инвестирует средства клиентов в ценные бумаги российских компаний с высоким потенциалом роста и устойчивыми финансовыми показателями.

- Стратегия фонда нацелена на рост стоимости эмитентов в кратко- и среднесрочной перспективе. В зависимости от рыночной ситуации происходит распределение весов внутри портфеля, что позволяет добиться наибольшей эффективности в управлении, - говорится в официальном сообщении управляющей компании.

Кроме того, ряд акций в портфеле обладают высокой дивидендной доходностью, что позволяет извлечь дополнительную выгоду за счет реинвестирования дивидендных выплат.

- В 2020 году на фоне распространения коронавируса мировые рынки оказались под давлением, что привело к сильной просадке стоимости по всему спектру активов в марте прошлого года. Мы использовали эту ситуацию для поиска недооцененных бумаг с высоким потенциалом роста: компании в портфеле имеют надежные фундаментальные показатели и более низкие мультипликаторы среди конкурентов, что позволило на горизонте одного года раскрыть их акционерную стоимость. Кроме того, фонд сочетает в себе как истории роста, так и стоимостного инвестирования, - прокомментировал результаты Евгений Новиков, управляющий активами УК «Промсвязь».

По его словам, немаловажную роль сыграла ротация компаний из одних секторов в другие. В частности, на протяжении долгого времени в портфеле ПИФа присутствовала существенная доля акций «новой экономики»: Ozon, Mail.ru, Яндекс и других компаний.