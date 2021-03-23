В Клипах ВКонтакте вышел эксклюзивный мини-сериал — приквел блокбастера «Майор Гром: Чумной Доктор»

Сериал полностью снят в вертикальном формате и публикуется эксклюзивно в Клипах ВКонтакте

Клипы ВКонтакте и Bubble Studiosпредставляют мини-сериал «Майор Гром: Ограбление Online». Это приквел долгожданного фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», который выйдет в прокат 1 апреля. Сериал полностью снят в вертикальном формате и публикуется эксклюзивно в Клипах ВКонтакте. Пользователи максимально погрузятся в происходящее на экране: история ведётся от первого лица, а локации взяты из реальной жизни.

Приквел состоит из шести серий, каждая из которых длится около минуты. «Майор Гром: Ограбление Online» — история о том, как бандиты Главарь (Антон Богданов), Псих (Никита Кологривый) и Громила (Ойсель Море Деспайгне) готовятся к ограблению банка: продумывают план, собирают оружие и костюмы. Зрители видят действие глазами Психа, который снимает происходящее на телефон. Авторы сценария: Николай Шишкин, Артём Габрелянов, Роман Котков и Лейла Катыбекова.

Это первый в России случай, когда кинопремьера сопровождается запуском «вертикального» приквела, снятого специально для пользователей ВКонтакте. Можно посмотреть сериал до фильма, чтобы лучше узнать героев и подогреть интерес. После запуска приквела у зрителей появится возможность задать вопросы актёрам. Ответы на них будут опубликованы в формате клипов.

«Майор Гром: Чумной Доктор» — российский супергеройский фильм режиссёра Олега Трофима. Картина основана на серии одноимённых комиксов российского издательства Bubble Comics. Майор полиции Игорь Гром, известный своим пробивным характером, сталкивается с таинственным противником — человеком в маске Чумного Доктора. Тот заявляет, что город «болен чумой беззакония» и убивает преступников, которые уходят от наказания при помощи денег и связей. Игоря Грома впервые ждут трудности в расследовании, от результатов которого зависит мирное существование целого города.