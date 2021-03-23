За год онлайн-проект «Русских сезонов» посмотрели 43 миллиона зрителей со всего мира

Ансамбль танца Сибири Красноярск

Онлайн-платформе «Stay Home with Russian Seasons» исполняется один год. Сейчас это крупнейшая медиатека России. В честь дня рождения платформы директор «Русских сезонов» Алексей Лебедев рассказал о результатах работы и дальнейших планах.

- Алексей, откуда пришла идея создания онлайн-платформы, посвященной русской культуре?

- При введении ограничительных мер никуда не ушла потребность в культуре. Вдобавок, мы все-таки были заинтересованы в сохранении приобретенной за время работы фестиваля «Русские сезоны» аудитории. Так появилась идея нашей онлайн-платформы «Stay Home with Russian Seasons» . На русский язык название переводится как «Оставайтесь дома с Русскими Сезонами». Задача платформы, как и у фестиваля – знакомить иностранцев с русской культурой, но на этот раз не выходя из дома.

Алексей Лебедев рассказал о результатах работы и дальнейших планах.

- Как работает эта платформа?

- Мы делаем онлайн-трансляции, которые можно посмотреть через специальный раздел на сайте «Русских сезонов». Платформа разноплановая, есть и балет, и кино, и театр, и музыка. Показы проходят два раза в неделю и сопровождаются переводом на английский язык.

- Проект успешен?

- Очень. Поделюсь с вами цифрами. «Stay Home with Russian Seasons» – это 140 трансляций, набравших более 43 миллионов просмотров. Аудитория проекта выросла и теперь за трансляциями следят жители со всего мира: Франции, Бельгии, Великобритании, Италии, Германии, Республики Корея и многих других. На платформе больше 160 часов видео, 50 культурных коллективов и учреждений-партнеров.

Нас поддерживают в социальных сетях, регулярно оставляют комментарии о том, какое важное и полезное дело мы выполняем.

- Как вы думаете, почему «Stay Home with Russian Seasons» удалось добиться таких результатов всего лишь за год?

- Основная причина – это, разумеется пандемия. Из-за нее наши зарубежные зрители по-прежнему сидят дома. Не менее значимую роль сыграл огромный интерес к русской культуре со стороны иностранцев. Важно отметить и качество самой платформы и траслирующихся на ней материалов. Мы тщательно отбираем то, что собираемся показать зрителям – это театральные спектакли, балет и опера, концерты симфонической и народной музыки, ледовые шоу, выставки и кинофестивали.

Онлайн-платформе «Stay Home with Russian Seasons» исполняется один год

- Что популярнее всего?

- Самая популярная наша трансляция - это ледовое шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта» – это 1 150 000 просмотров. Шоу было показано на одной из самых знаменитых площадок Европы – итальянской Arena-di-Verona в рамках «Русских сезонов» в Италии. Был сильный дождь, но местная администрация не стала отменять выступление и на сцену древнеримского амфитеатра вышли наши известнейшие чемпионы Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин. Они показали захватывающее выступление. Arena-di-Verona в этот день собрала аншлаг, а наша трансляция тогда побила рекорд по количеству зрителей.

Июньская трансляция концерта российского пианиста Дениса Мацуева и Валерия Гергиева под названием «Культурный мост памяти» также собрала много просмотров и восхищенных отзывов. Это был уникальный концерт. В нем принимали участие музыканты Берлина, Москвы и Санкт-Петербурга. На концерте прозвучали произведения композиторов СССР, Германии, Франции, Великобритании и США, написанные в годы войны. Из-за пандемии это был концерт без зрителей. Нас поддержали федеральные и международные СМИ.

Популярной стала церемония закрытия военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», где можно было увидеть невероятные по своему масштабу, техническому оснащению выступления музыкальных оркестров армий разных стран. Кстати, это наша самая длительная трансляция, она шла больше 3 часов.

- Как вы планируете дальше развивать платформу?

- В процессе работы над «Stay Home with Russian Seasons» мы столкнулись с проблемой низкого качества имеющихся видеоматериалов. Есть, к примеру, запись театральной постановки, прекрасной во всех отношениях. Но сделана она не профессионально и на технически слабой аппаратуре. Это портит впечатление от просмотра. Так что со временем мы пришли к выводу о необходимости создания собственного контента.

Так был запущен англоязычный видеопроект «Discovering Russia with Russian Seasons» – цикл виртуальных экскурсий по знаменитым учреждениям культуры России. В их создании самое активное участие принимают и руководители этих заведений, и хранители, и гиды, и научные сотрудники. Благодаря такому подходу зрители получают уникальную возможность ознакомиться с малоизвестными историями и фактами, увидеть то, что ранее никогда не демонстрировалось «вживую».

Уже состоялись видеопрогулки по музею-заповеднику «Петергоф», Музею театрального и музыкального искусства, Государственной академической Капелле Санкт- Петербурга. Общий охват аудитории составил 1 млн. просмотров. Понятно, что снято много достойных видеоэкскурсий, но нет аналогов, где о музеях рассказывали бы хранители, гиды на английском языке. Проект очень масштабный и перспективный. Наша задача выйти на иностранную аудиторию. На данный момент идут переговоры об информационном партнерстве на международных ресурсах. Программа второго сезона «Discovering Russia with Russian Seasons» включает экскурсии по Русскому музею, Музее Фаберже, Российскому национальному музею музыки и не только.

- Что посоветуете посмотреть на платформе в ближайшее время?

- 23 марта, в 20:00 по московскому времени мы покажем выступление Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко. Это абсолютно уникальный хореографический ансамбль. 25 марта, в 15:00 по московскому времени смотрите живое выступление музыкантов на открытии VIII Транссибирского Арт-Фестиваля под руководством Вадима Репина в Новосибирске. Кстати, первый концерт фестиваля обещает несколько ярких открытий. Это будут очень интересные трансляции, и я предлагаю всем желающим присоединиться к просмотру этого замечательного концерта.

«Русские сезоны» − глобальный фестиваль, который открывает новые возможности для межнационального диалога и показывает, как культура выступает послом мира. В рамках проекта на протяжении года в одной из стран зрителям показывают богатство, самобытность и масштаб культуры России. Организаторами проекта выступают Правительство РФ и Министерство культуры РФ.