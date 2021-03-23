Счетная палата вернула в бюджет 11 миллиардов рублей

Счётная палата провела за год 334 контрольных мероприятия, - доложил Кудрин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

- Мы тоже на два месяца (из-за пандемии, - ред.) делали полный перерыв, - начал свой отчет президенту Алексей Кудрин. - Но это время мы не потеряли зря.

Оказывается, проверяющие могут «нагрянуть» и дистанционно!

- Счётная палата провела за год 334 контрольных мероприятия, - доложил Кудрин. - Проверяли стимулирующие выплаты врачам. По тем жалобам, во всех субъектах, с выходом до конкретных больниц.

В целом по выплатам врачам могу сказать, что правительство урегулировало ситуацию. Сейчас в разы упало количество жалоб.

А вот главные итоги работы Счетной палаты:

- Вернули в бюджет 11 миллиардов рублей – больше, чем в предыдущий год, - сообщил Кудрин. Направили 52 материала в прокуратуру, СК, МВД и ФСБ.

- Что планируете в этом году? - задал вопрос президент.

- Новых проверок будет около 440, то есть больше, чем было. Мы увеличиваем аналитические проверки, которые выявляют системные проблемы.

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