«Он один из нас»: Константин Богомолов назвал скопинского маньяка «обыкновенным дедушкой»

Муж Ксении Собчак восхищен интервью с Виктором Моховым и хочет больше таких работ Фото: Борис КУДРЯВОВ

В бурной дискуссии, которая развернулась после беседы Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым, разумеется, не мог не почувствовать Константин Богомолов. Худрук Театра на Малой Бронной, гуманист и ницшеанец, звезда сериала «Псих», создатель манифестов и муж Ксении Собчак почитал все, что писали про ее жену последние сутки, и решил выступить с ответным словом.

Конечно, подчеркнул Константин Юрьевич, гражданский статус тут ни при чем. Богомолов смотрел и оценивал «документальный фильм» супруги как творец оценивает работу другого творца. Художника. Демиурга. По дороге из Перми в Москву.

- Знаю, что работа в топе просмотров, – зашел с козырей Богомолов, видимо, имея в виду вкладку «В тренде», где висит интервью Собчак. – Читал в fb посты о пробивании дна и о том, следует ли вообще брать интервью у подобных персонажей, а также о том, как следует вести себя интервьюеру. Я позволю себе свои пять копеек. Не потому что жена, а потому что это о важном. Я сам делал спектакль Князь, который был о черноте человека. И он вызывал у многих те же чувства. И я не просто знаю, я убеждён - нужно делать такие картины. И это очень тяжелая и суперважная работа. Какую чушь я читаю о якобы воспевании зла. Ненависть эта картина вызывает не этим. А тем, что маньяк предстает здесь одним из нас. Обыкновенным дедушкой, ежедневным бюргером, обывателем.

Константин Юрьевич считает, что Мохов современен, потому что атеист и «разумен». И вся проблема возмутившихся интервью Собчак граждан только в том, что «мы смотрим не в глаза маньяка, а в глаза соседа по лестничной клетке, в глаза случайного прохожего, попутчика в поезде, сослуживца». Богомолов настаивает: «Он один из нас».

И именно поэтому таких интервью, уверен режиссер, должно быть как можно больше.

- Вглядываться в зло нужно, - написал он. - Не для постижения его глубины. А для понимания его убожества и повседневности. Чтобы в жизни уметь разглядеть его - не являющееся в демоническом образе, а мимикрирующее под простачка, «маленького человека», достоевского «человека из подполья».

Яркий фасад, как обычно бывает с выступлениями Богомолова, некоторую часть публики и правда привлек. Но большинство комментариев под благородным постом в защиту жены все же не благодарственные. Зритель — не идиот, и все понимают, что Константин Юрьевич слегка передергивает, объясняя, почему тема маньяков не запретная. Тогда как претензии к Собчак построены на том, КАК это сделано. Опытный манипулятор и худрук Театра на Малой Бронной слегка заигрывается, что мгновенно считывают даже его подписчики.

- Текст ваш написан красиво и хорошо бы подошел под рецензию документалки с Ганнибалом Лектером, сидящим за решеткой, - отмечает подписчица Елена Москалева. - Тогда у нас была бы возможность познать все то, что вы описываете и при этом чувствовать, что такого рода зло если попало в сети правосудия, то оно наказуемо. Здесь же мы видим что это не так, мало того: это зло превратилось в шоу. Я не смотрела и смотреть не стану, потому что тошно от страха и отвращения к обоим персонажам. Чтобы осознать это чувство, мне хватило пару скриншотов и рационального понимания, кто и что там будет. А так же, чтобы осознать свой животный страх, мне хватило новостной ленты, сообщающей, что этого «маленького человека» отпустили на свободу.

Другие популярные комментарии примерно такого же содержания:

«Ну если вы режиссер и журналист, давайте снимайте фильмы побольше о доброте о честности и порядочности, о воспитанности, хватит нам уже, мозги уже не выдерживают, пожалейте народ»

«Пусть те, кому не хватает, достоевщины в жизни, смотрит и слушает Вашу жену. В чем, собственно, Вы хотите, нас убедить? Что человек, хуже животного, порой? Спасибо, мы в курсе»

«Все просто — разница в подаче материала. Вот прочитав вас - посмотреть хочется, а Собчак тот же пост, анонсирующий этот фильм, построен на хайпе , и даже дерзости , что смотреть не хочется»

«Огромная разница: художественный фильм, спектакль, либо интервью у человека, который явно в положении суперстар с просторов ютуба смотрит на всех. И это заслуга Ксении. В данном случае со знаком минус. И ее, и Вас я читаю, смотрю и разделяю Ваши взгляды на творчество...Но Ксения все же переступила черту. Она не подумала ни о ком, ни о чем, кроме хайпа. Это смотрели его жертвы, это смотрели другие маньяки. Им интересно разбираться в природе его зла? Нет»

«Возможно. Ваш текст звучит очень убедительно. Но мне думается, в данном случае, интервьюер сыграл на низменных чувствах обывателей в желании помусолить очередную мерзость. Высокий рейтинг вполне понятен».

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