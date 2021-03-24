Анекдоты: Народный интеллигент - это человек, который может не только понять тонкий намек, но и дать за него в глаз

Один собачник, выгуливая своего любимца, хвастается другому:
- А я вот свою колли научил на коньках кататься!
- Колли? Да я смотрю, у тебя же бульдог!
- Да не-е-е! Колли! Просто она тормозить еще не научилась!
* * *
В наши дни строчки: «Вот милый мой уехал, не вернется, оставил только карточку свою» - звучат не так уж и печально.
* * *
А когда я училась в школе, у нас охранников не было. Вполне со всем справлялась уборщица с мокрой тряпкой.
* * *
- Батюшка, я не пью, не курю, за женщинами не увиваюсь. Я правильно живу?
- Правильно, сын мой. Но зря.
* * *
Жена:
- Что значит «У меня нет времени выслушивать твое нытье»?! Планируй свой день. Вставай на час раньше!
* * *
- Я себе парня нашла, но он такой некрасивый и в постели никакой, но денег у него
уйма.
- Так ты себе не парня нашла, а работу…
* * *
Наш учитель труда любил выпить. Поэтому пол-урока был труд, а пол-урока - пение.
* * *
Читаю новости:
«Финансовый аналитик
предрек обвал доллара в конце апреля»...
Опять, значит, рубль упадет…
* * *
- Поручик Ржевский, что вы думаете о любви с первого взгляда?
- Это изумительная штука! Страшно экономит время!
* * *
Жена долго кричала на мужа и уже хотела успокоиться, но тут он ей сказал: «Успокойся»…
* * *
Анекдот для тех, кто помнит.
Советские времена. Группа туристов, отъезжающих в Италию, получает ценные указания от инструктора:
- Запишите несколько фраз на итальянском: «Как пройти в гостиницу?», «Сколько стоит лимонад?»…
Один из туристов:
- А как будет: «Предоставьте мне политическое убежище»?
- А зачем это вам? - строго спрашивает другой мгновенно отреагировавший турист.
- А я просто хотел узнать, кто у нас в группе от КГБ.
* * *
Если семья без урода, значит, он еще на работе.
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«Приблизилась к идеальному весу» в моем случае значит постояла возле 50-килограммового мешка с цементом.