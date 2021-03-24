Анекдоты: Народный интеллигент - это человек, который может не только понять тонкий намек, но и дать за него в глаз

Один собачник, выгуливая своего любимца, хвастается другому:

- А я вот свою колли научил на коньках кататься!

- Колли? Да я смотрю, у тебя же бульдог!

- Да не-е-е! Колли! Просто она тормозить еще не научилась!

* * *

В наши дни строчки: «Вот милый мой уехал, не вернется, оставил только карточку свою» - звучат не так уж и печально.

* * *

А когда я училась в школе, у нас охранников не было. Вполне со всем справлялась уборщица с мокрой тряпкой.

* * *

- Батюшка, я не пью, не курю, за женщинами не увиваюсь. Я правильно живу?

- Правильно, сын мой. Но зря.

* * *

Жена:

- Что значит «У меня нет времени выслушивать твое нытье»?! Планируй свой день. Вставай на час раньше!

* * *

- Я себе парня нашла, но он такой некрасивый и в постели никакой, но денег у него

уйма.

- Так ты себе не парня нашла, а работу…

* * *

Наш учитель труда любил выпить. Поэтому пол-урока был труд, а пол-урока - пение.

* * *

Читаю новости:

«Финансовый аналитик

предрек обвал доллара в конце апреля»...

Опять, значит, рубль упадет…

* * *

- Поручик Ржевский, что вы думаете о любви с первого взгляда?

- Это изумительная штука! Страшно экономит время!

* * *

Жена долго кричала на мужа и уже хотела успокоиться, но тут он ей сказал: «Успокойся»…

* * *

Анекдот для тех, кто помнит.

Советские времена. Группа туристов, отъезжающих в Италию, получает ценные указания от инструктора:

- Запишите несколько фраз на итальянском: «Как пройти в гостиницу?», «Сколько стоит лимонад?»…

Один из туристов:

- А как будет: «Предоставьте мне политическое убежище»?

- А зачем это вам? - строго спрашивает другой мгновенно отреагировавший турист.

- А я просто хотел узнать, кто у нас в группе от КГБ.

* * *

Если семья без урода, значит, он еще на работе.

* * *

«Приблизилась к идеальному весу» в моем случае значит постояла возле 50-килограммового мешка с цементом.