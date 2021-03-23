Англичане бьют стекла и громят магазины: Почему протестует Британия

B прошедшее воскресенье мирная поначалу манифестация в центре Бристоля довольно быстро обернулась массовыми беспорядками Фото: REUTERS

Последние дни на Туманном Альбионе неспокойно, по всей стране идут массовые акции против нового закона о полиции. Например, в прошедшее воскресенье мирная поначалу манифестация в центре Бристоля довольно быстро обернулась массовыми беспорядками, столкновениями со стражами порядка, поджогами и погромами, в результате которых около 20 сотрудников силовых структур получили ранения.

Днем ранее на улицах Лондона не стихали беспорядки, которые устроили участники массовых протестов против введенных в стране строгих ограничений из-за коронавируса: англичане бросали в стражей порядка камни с бутылками, атаковали полицейские автомобили, зажигали дымовухи.

Особо скандальным стал разгон две недели назад правоохранителями демонстрации в память 33-летней Сары Эверард, в убийстве которой обвиняется 48-летний сотрудник полиции. В британском обществе такое поведение силовиков на акции против насилия в отношении женщин посчитали «пощечиной», несмотря на то, что те руководствовались запретом на собрания из-за введенного карантина.

Что же такое стало с чопорной старушкой Англией? Куда делась размеренная жизнь подданных английской короны?

Все дело в 300-страничном законопроекте «О полиции, преступлениях, приговорах и суде», действие которого будет распространяться на территорию Англии и Уэльса. Этот документ предусматривает ряд мер по ужесточению наказания по некоторым уголовным делам, отменяет возможность выхода по УДО по некоторым статьям и накладывает ограничения на проведение митингов и акций протеста. Именно последнее обстоятельство вызвало наибольшее отторжение у жителей Туманного Альбиона, которые называют планы властей наступлением на гражданские свободы.

Митингующие намерены добиться отмены непопулярного закона Фото: REUTERS

Новый закон был разработан из-за возросшей волны массовых манифестаций по всему миру. Движение BLM, постоянные выступления против карантина и появление «Желтых жилетов» во Франции подтолкнули британское правительство"модернизировать собственное законодательство до того, как бабахнет уже в Соединенном Королевстве. Согласно проекту, полицейские получат полномочия пресекать даже ненасильственные демонстрации довольно специфическими методами.

Например, они смогут сами определять, когда надо будет расходиться манифестантам, а также разгонять активистов в том случае, если они превысят уровень шума, а применяться подобные требования можно будет даже к одиночным пикетам. При этом даже если протестующих не предупредили о введенных ограничениях (например, о времени проведения или об ограничениях громкости), они должны каким-то образом выяснить и соблюдать требования полиции.

Особое раздражение у народа вызывает пункт о «создании препятствий для граждан», в результате которого любая помеха другим людям может рассматриваться как основание для разгона протеста. Отдельное наказание вводится и для осквернителей памятников - им положено до 10 лет тюрьмы.

Последние дни на Туманном Альбионе неспокойно Фото: REUTERS

В результате самой популярной кричалкой последних дней стал тарантиновский призыв «Убить Билла!», который появился благодаря игре слов: по-английски словом «билл» называют законопроект. Документ вызвал отторжение не только у представителей общественности, но и у членов парламента от оппозиции. Лейбористы уже назвали предлагаемые меры драконовскими, заявив об «искоренении законного права населения на мирный протест». Действующее парламентское большинство в лице консерваторов наоборот считает, что только такими способами можно поддержать порядок в королевстве, в особенности в условиях коронавируса и необходимости соблюдать порядок во время эпидемии.