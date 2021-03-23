Охта может попрощаться со званием самой грязной реки Петербурга

Охта освободится от 19 прямых выпусков и более 4,3 миллионов кубометров неочищенных сточных вод за год Фото: Википедия

Охту вряд ли еще раз назовут самой грязной рекой Петербурга. 23 марта в Северной столице запустили Охтинский канализационный коллектор – на этом завершился первый этап строительства масштабных очистных сооружений в городе. Этого события ждали не только жители Красногвардейского района, но и всего Петербурга. Ведь Охта – крупнейший приток Невы, а значит, от нее зависит «здоровье» не только главной реки города, но и самого Финского залива.

Благодаря построенному коллектору Охта освободится от 19 прямых выпусков и более 4,3 миллионов кубометров неочищенных сточных вод за год. Теперь они будут направлены на север Петербурга к станции аэрации – трасса коллектора составляет почти 8 километров. И главный итог большого экологического проекта заключается в том, что теперь очистку будут проходить 99,5 процентов всех сточных вод в городе.

– Завершен большой этап, который значительно повлиял на сокращение загрязнения сточных вод, улучшение состояния водных объектов, – отметил директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, экономики природопользования и управления федеральным имуществом Минприроды России Роман Минухин. – Санкт-Петербург – образец с точки зрения организации поверхностного стока и его очистки. Сейчас ведется большой федеральный проект по оздоровлению Волги, и в качестве примера Министерство будет рекомендовать губернаторам Поволжья именно опыт Петербурга. В дальнейшем мы также будем проводить работу по очистке рек на территории Северной столицы в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Кстати, в Петербурге идет поэтапное благоустройство набережных Охты. И теперь прогулки местных жителей не будут омрачать неприятные запахи и неприглядный вид реки. А еще благодаря работе коллектора в воде снизится содержание азота и фосфора, которые вызывают цветение сине-зеленых водорослей. Раньше из-за «заболоченных» и «позеленевших» берегов Финского залива петербуржцы били тревогу чуть ли не каждое лето.

– Охтинский коллектор – один из самых крупных экологических проектов последних лет. Это еще один шаг по пути становления нашего города одним из самых чистых в мире и в выполнении рекомендаций Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского моря, – сказал на церемонии открытия коллектора губернатор Петербурга Александр Беглов.

КСТАТИ

На строительство Охтинского коллектора ушло почти шесть лет – за работы взялись в 2015-м. Трасса в 7,7 километров местами проходит под землей и под водой на глубине 28 метров. Из бюджета Петербурга на масштабное строительство было выделено порядка 8 миллиардов рублей. Впереди еще два этапа строительства, в общей сложности на оба потребуется примерно такая же сумма.

СКАЗАНО!

– Санкт-Петербург является одним из передовых городов в России в сфере разработки новых методов и способов очистки воды, реализации крупных инфраструктурных проектов и приоритетных социально-экономических программ, имеющих стратегическое значение. Желаю и дальше решать масштабные задачи рационального водопользования, добиваться успешной реализации планов и уверенного движения вперед. В наших с вами силах сохранять уникальные водные богатства нашей страны для себя и будущих поколений.

(Из приветственного слова руководителя Федерального агентства водных ресурсов Дмитрия Кириллова).